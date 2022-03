Które seriale naprawdę warto obejrzeć? Produkcje, które polecają prawdziwi koneserzy

Są takie produkcje, które nie tracą na aktualności i cieszą się uznaniem wśród widzów. Co więcej - mimo upływu czasu wciąż zyskują kolejnych fanów! Zastanawiacie się, co warto obejrzeć? Zapytaliśmy naszych czytelników - fanów strony "Nie śpię, bo oglądam seriale" o ich rekomendacje. Oto, co polecają prawdziwi koneserzy!

Polecane seriale W serwisie Netflix, HBO, Ipla czy VOD jest wiele dobrych seriali, ale które są najbardziej polecane przez internautów? Zależy, kogo zapytasz. Komiksowi superbohaterowie, zombie sitcomy, sci-fi przesiąknięte latami 80. - platformy streamingowe mają to wszystko. Tak więc, jeśli próbujesz dowiedzieć się, który program obejrzeć jako następny, ale nie możesz zawęzić kolejki, oto świetne miejsce, aby zacząć od zapoznania się z rankingową listą najlepszych seriali. Rekomendowane seriale W poniższym zestawieniu znajdziecie najlepsze seriale polecane przez internautów. Te serie każdy powinien zobaczyć. Oczywiście, niemożliwe było wymienienie wszystkich bardzo dobrych propozycji, więc jeżeli brakuje Waszego faworyta wspomnijcie go w komentarzu!: Zobacz galerię 10 seriali z absurdalnym poczuciem humoru. Nie zawsze zrozumiesz, co się dzieje!Zobacz więcej "Czarne lustro" - ulubieniec internautów W rankingu znajdziecie między innymi kultowy już serial "Czarne lustro", dostępne na Netflix. Jeżeli jeszcze nie znacie tego serialu to najwyższy czas nadrobić zaległości! "Czarne lustro" to serial, który śmiało można nazwać popkulturowym fenomenem. Produkcja, która do tej pory doczekała się pięciu sezonów oraz filmu, skradła serca widzów na całym świecie, którzy z wypiekamy na twarzy czekają na kolejne części "Black Mirror". Największe hity z gatunku science-fiction. Znasz wszystkie?Zobacz więcej Serial opowiada o historiach społeczno-obyczajowych osadzonych w różnej perspektywie czasowej, bliskiej jednak współczesności. Każdy odcinek serialu to odbicie cywilizacji oraz zapowiedź konsekwencji, które mogą doprowadzić do jej upadku, jeśli nic się nie zmieni. W serialu zostaje poruszony m.in. problem przekraczania barier obyczajowych w imię sztuki, zgubnego wpływu nowych technologii na życie osobiste czy podporządkowania życia regułom telewizji i portali społecznościowych, gdzie nic już nie jest prawdziwe.