Kuba Wojewódzki szokuje fanów! W 2020 roku będzie miał córkę!

Kuba Wojewódzki raczej nie udziela wywiadów, a o tym, co sądzi na jakiś temat lub co u niego słychać, informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz zaprezentował swoje plany na 2020 rok i zaszokował swoich fanów.

Kuba Wojewódzki chce mieć córkę!

Jak co roku o tej porze Kuba Wojewódzki wygrzewa się w jakimś słonecznym miejscu na kuli ziemskiej. W tym roku, na swój świąteczno-noworoczny urlop wybrał egzotyczne Barbados. Właśnie tam powitał Nowy Rok i przy okazji podzielił się swoimi postanowieniami noworocznymi.

Król TVN nago na zdjęciu! Rozbawił do łez Annę Lewandowską i Dagmarę z „Królowych Życia”Zobacz więcej

Publikując wideo prezentujące widok z okna swojego wakacyjnego apartamentu Kuba Wojewódzki napisał:

Postanowienia noworoczne⚠️⬆️🚻 ~ Wolność, miłość, wyobraźnia... Poza tym 1. Córka (własna, nie czyjaś) 2. Nowe #lamborghini 3. Kanał na #youtube 🎥 Dziękuję dobranoc.

Zapowiedź córki zainteresowała internautów najbardziej. Znając Wojewódzkiego, można spodziewać się tego, że pisząc "córka" niekoniecznie miał na myśli dziecko, ale mimo to pod filmem pojawiło się wiele komentarzy zachęcających do realizacji tego postanowienia. Swój ślad zostawili też znajomi Kuby z show biznesu, m.in. Magda Gessler i Paulina Krupińska. "Jak to mówią na miłość nigdy nie jest za późno 😉 a miłość do dziecka to najczystsza z miłości❤️" - napisała była Miss Polonia. My życzymy wytrwałości w postanowieniach.

Mikołaj Roznerski zagrał Kubę Wojewódzkiego? Co sądzi o swojej roli?Zobacz więcej