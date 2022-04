"Kuchenne rewolucje". Kto ponosi koszty metamorfoz Magdy Gessler? Wiemy, kto dostaje rachunek!

"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler to program wyjątkowo popularny. Widzowie chętnie nie tylko śledzą samą metamorfozę lokali i ich właścicieli, ale i chętnie odwiedzają knajpy uratowane przez najsłynniejszą polską restauratorkę. Wielu nurtowało jednak, kto ponosi koszty metamorfoz zaordynowanych przed Magdę Gessler. Kto dostaje rachunek za remont? Sprawdziliśmy to dla was!