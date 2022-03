"Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler chwali się swoją wnuczką. Fani rozpływają się z zachwytu nad malutką Neną!

Magda Gessler, gwiazda programu "Kuchenne Rewolucje" od lat jest jedną z najpopularniejszych osobistości w polskim show biznesie. Jej fani śledzą z zapartym tchem nie tylko jej poczynania na ekranie, ale również te w życiu prywatnym. Restauratorka jest matką dwójki dzieci: Lary Gessler oraz "Tadeusza Müllera.

68-latka jest również babcią. W październiku 2020 roku na świat przyszła córeczka Lary Gessler i Piotra Szeląga - Nena. Wnuczka Magdy Gessler rośnie jak na drożdżach. Niestety w ciągu ostatnich kilku miesięcy, restauratorka nie mogła regularnie widywać wnuczki. Wszystko ze względu na natłok pracy oraz względy bezpieczeństwa. Rodzice Neny troszczyli się o to, aby ich pociecha nie zachorowała na COVID-19.

Mamy babcię, która bardzo dużo pracuje. Ciężko nam się złapać, kiedy ona jest poza Warszawą, ja jestem sporo poza Warszawą, plus do tego dochodzą wszystkie kwestie bezpieczeństwa, czyli ona też chce być zawsze przetestowana, my chcemy być zawsze przetestowani, kiedy się widzimy – wyznała kilka tygodni temu Lara Gessler w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.