"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler i partnerzy. Z kim spotykała się najpopularniejsza restauratorka?

Magda Gessler to kolorowy ptak polskiej telewizji, którego większość widzów kojarzy z burzą blond loków i ekspresją, która niekiedy obejmuje także rzucanie talerzami. O Magdzie Gessler mówi się jednak dziś przede wszystkim w kontekście jej zaręczyn z Waldemarem Kozerawskim. Z kim spotykała się Magda Gessler wcześniej?

Magda Gessler partnerzy - z kim spotykała się słynna restauratorka

Magda Gessler lubi szokować i zaskakiwać opinię publiczną. Wielokrotnie udowodniła, że potrafi upilnować swoje tajemnice i to ona decyduje, co zostanie upublicznione z jej życia osobistego. Najnowsze rewelacje o najpopularniejszej w Polsce restauratorce dotyczą jej zaręczyn z wieloletnim partnerem, Waldemarem Kozerawskim.

Wszyscy partnerzy Magdy Gessler

Magda Gessler wielokrotnie w wywiadach i programach podkreślała, że miała w swoim życiu sporo szczęścia, doświadczając wielu przygód i zakochując się oraz mogąc realizować swoje pasje. Ale cofnijmy się do początków, które zdradza nam sama Magda Gessler w swojej książce "Magda" i w wywiadach. Z kim spotykała się najpopularniejsza restauratorka w Polsce?

Pierwszą miłością Magdy Gessler był tajemniczy Rom z Andaluzji, którego poznała mając 19 lat. Wówczas przyszła gwiazda telewizji mieszkała z rodzicami w Hiszpanii. W jednym z wywiadów wspominała, że ów partner był co prawda piękny, ale niski i zaborczy. Gwiazda mówiła, że chłopak jej się oświadczył - ale do małżeństwa nie doszło, bo musiała wracać z rodzicami do Polski. Przeważył również fakt, że ojciec Gessler nie był jego fanem.

Strzała Amora ponownie trafiła Magdę Gessler, gdy po latach wróciła do Hiszpanii. Tam, w latach 80., Magda Gessler poznała swojego pierwszego męża - Volkharta Müllera, korespondenta renomowanego niemieckiego tygodnika "Der Spiegel". Owocem ich miłości jest urodzony w 1983 r. syn Tadeusz Müller, popularny publicysta i twórca konceptów restauracyjnych. Niestety, niedługo po narodzinach syna pierwszy mąż Magdy Gessler zmarł. - Jak takie osoby znikają, to nawet potem wojna jest niestraszna - mówiła gwiazda w najnowszym wywiadzie z Krzysztofem Gonciarzem. Gwiazda z sentymentem wraca do wspomnień o 11 lat starszym partnerze, którego po dziś dzień podziwia jako człowieka.

Miłość, biznes, rodzina

Po śmierci ukochanego, z małym dzieckiem, Magda Gessler wróciła do Polski. I tu zaczęła się jej przygoda z nieco inną sztuką - malarka została bowiem wciągnięta w świat sztuki kulinarnej za sprawą jej nowego partnera. Był nim Piotr Gessler. Chwilę po ślubie, w 1989 r. powitali na świecie córeczkę - dziś dorównującej matce sławą Larę Gessler. W miarę upływu czasu, powiększała się przepaść między małżonkami - do stopnia, w którym Magda Gessler wplątała się w płomienny romans z pracownikiem prowadzonej przez siebie restauracji "U Funkiera". Wybrankiem serca gwiazdy był Mariusz Diakowski, który pracował w lokalu jako kelner. Byli razem siedem lat, jednak czujny czytelnik z lektury książki Magdy Gessler jednak szybko dostrzeże, że ów romans zazębiał się z innym.

Owym innym był tajemniczy Aktor, którego Gessler nigdy nie nazwała z nazwiska. Media miały jednak swoje podejrzenie - padło na Piotra Adamczyka. Romans zakończył się dość burzliwie.

Urokliwa sielanka z Aktorem zakończyła się równie niespodziewanie i filmowo, jak się zaczęła. Los chciał, że któregoś wieczora natknęliśmy się na Kelnera w dyskotece Organza, a moje koguciki - przepraszam: dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca - postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób - pojedynkiem na pięści - pisała gwiazda w swojej książce.

Gdzie w tym wszystkim miejsce na narzeczonego Magdy Gessler, Waldemara Kozerawskiego? Mężczyzna był w życiu Magdy obecny od paru dekad. Poznali się ponad 40 lat temu na imprezie słynnego kompozytora Andrzeja Szpilmana. Wówczas płomienny romans rozdzieliła szara codzienność i zobowiązania - Gessler musiała wrócić do Hiszpanii, a Kozerawski do Kanady. Ponownie spotkali się dwie dekady później, w restauracji Gessler, która była wówczas wciąż w związku z Diakowskim. Pocałunek sprawił, że Magda zakwestionowała swoje wybory i oddała serce Kozerawskiemu, z zawodu lekarzowi medycyny rodzinnej i estetycznej, który prowadzi klinikę w Toronto (stan Ontario, Kanada).

Magda Gessler nie byłaby sobą, gdyby nie wywoływała wokół siebie co jakiś czas kontrolowanego zamieszania. W ten sposób serwisy plotkarskie rozpisywały się o odwołaniu przez gwiazdę ślubu z Kozerawskim, o jej rzekomym ślubie z nim w Las Vegas i fakcie, że od ponad dekady są już po ślubie. Owe dywagacje o stanie cywilnym najpopularniejszej restauratorki w Polsce nigdy nie zostały potwierdzone. Do teraz - gdy zakochani oświadczyli, że się zaręczyli po blisko czterech dekadach znajomości.

