"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler radzi, jak chronić się przed koronawirusem. Wróżka zabroniła jej podróżować!

Koronawirus dotarł do Polski i rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Czy Magda Gessler boi się zakażenia? Jakie ma sposoby na ograniczenie ryzyka zachorowania? Okazuje się, że podjęła radykalne kroki!

Magda Gessler boi się koronawirusa?

Magda Gessler to niewątpliwy autorytet w dziedzinie kulinariów. Jej "Kuchenne rewolucje" świętują w tym roku 10-lecie, a ona sama stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Znane jest także jej zamiłowanie do czystości - nie tylko w restauracjach. Jakie w związku z tym ma rady przy okazji panującego już niemal w każdym miejscu na świecie koronawirusa?

Magda Gessler twierdzi, że cebula zwalczy koronawirusa? Gwiazda TVN się tłumaczy!Zobacz więcej

- Wydaje mi się, że przede wszystkim nie można popadać w jakąś paranoję, ale należy zachować środki ostrożności. Należy zacząć nosić rękawiczki, bo trudno się nie witać z ludźmi - stwierdza Gessler. - Należy wiedzieć skąd pochodzą produkty. Wydają mi się, że można chodzić do restauracji, które wiemy, znamy i mamy tam poczucie bezpieczeństwa od zawsze. Ale też wydaje mi się, że ludzie powinni zacząć mieć odpowiedzialność cywilną, że jeśli gdzieś wyjechali to warto zostać w domu te dwa tygodnie - zaznacza.

Co ciekawe, Magda Gessler sama przedsięwzięła środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. - Moja wróżka zabroniła mi podróżować - zdradza restauratorka. Do kiedy będzie trzymać się zakazu? Co jeszcze nam powiedziała Magda Gessler? Zobacz wideo!

Taniec Magdy Gessler hitem w sieci! Towarzyszyli jej mąż i ojciec. Jak wypadli?Zobacz więcej