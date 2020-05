"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler wraca na plan programu TVN! Pomoże restauratorom w dobie pandemii

Po kilku tygodniach przerwy Magda Gessler ponownie podejmie się niemożliwego! Przemierzając kulinarną mapę Polski stworzy kolejne pełne oryginalnych smaków restauracje. Jak "Kuchenne rewolucje" wpłyną na ich losy w nowej, trudniejszej rzeczywistości?

Magda Gessler powraca do "Kuchennych rewolucji"

Mimo iż od poniedziałku 18 maja restauracje i bary ponownie mogą być otwarte, właściciele nieustannie zmagają się z ogromnym kryzysem i stratami w związku z koronawirusem. W tym trudnym dla gastronomii czasie, z pomocą przychodzi jednak Magda Gessler. Czy "Kuchenne rewolucje" przyniosą lokalom upragniony sukces? Już jesienią przekonamy się, jakie zmiany nieustraszona rewolucjonistka zaproponuje w Krakowie, Gdańsku, Częstochowie, Janowie, czy Płońsku.

Magda Gessler podsumowuje 10 lat prowadzenia programu. "Mam zdolności jasnowidzenia"Zobacz więcej

"Gastronomia, jak chyba żadna inna branża, niezwykle dotkliwie odczuła skutki zamrożenia gospodarki. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od restauratorów usiłujących odnaleźć się w nowych, trudnych warunkach. Dzięki opracowanym procedurom produkcyjnym i sanitarnym, mogliśmy bezpiecznie rozpocząć zdjęcia, by dzięki talentowi Magdy Gessler pomóc zgłaszającym się do programu restauracjom. Co im poradzi Magda? To będą zupełnie inne, nowe rewolucje!" - zapowiada Michał Brożonowicz, szef Constantin Entertainment Polska.

Co więcej, widzowie nadal mogą wskazać lokale, które według nich potrzebują pomocy. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się restauracja, która nie spełnia oczekiwań, nie odpowiada Ci jej wystrój, obsługa i – co najważniejsze – jedzenie, opisz to. Wystarczy, że na Facebooku, Twitterze czy Instagramie umieścisz publiczny post (z nazwą danej restauracji, dodając wideo, zdjęcie, link) wraz z hashtagiem #restauracjaDlaMagdy. Produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc. Jeśli właściciele podejmą rękawice, ekipa programu zaprosi Magdę Gessler i odmieni to miejsce!

Taniec Magdy Gessler hitem w sieci! Towarzyszyli jej mąż i ojciec. Jak wypadli?Zobacz więcej