"Kuchenne rewolucje". Ogromny pożar restauracji "Łebska Chata". Z rewolucji Magdy Gessler zostały zgliszcza!

Ogromny pożar strawił "Łebską Chatę", restaurację w Łebie, w której kręcono jeden z odcinków "Kuchenny rewolucji" Magdy Gessler. Do sieci wyciekły nagrania, które ukazują ogrom tragedii. W galerii publikujemy zdjęcia - oto, co zostało z restauracji "Łebska chata".

Pożar restauracji "Łebska Chata" z "Kuchennych rewolucji"

W sobotę, 26 marca, spłonęła "Łebska Chata" - restauracja przy ulicy Nadmorskiej w Łebie, w której Magda Gessler w 2013 roku przeprowadziła rewolucję.

Burzliwa rewolucja w "Łebskiej Chacie"

Niełatwą drogę do przemiany mogliśmy zobaczyć w 1. odcinku 9. sezonu. Lokal borykał się m.in. z problemem sezonowości - właściciel chciał, żeby jego chata funkcjonowała również zimą. Rewolucja się udała, a gwiazda TVN wystawiła pozytywną rekomendację, jednak po czasie stwierdziła, że "Łebska Chata" nie spełnia standardów, a właściciel bezprawnie wykorzystuje jej wizerunek. -Absolutnie nie podpisuję się pod tym co tam się dzieje. Jeśli ktoś chce się tam wybrać to ostrzegam, że robi to na własną odpowiedzialność. Tego typu nadużycia, niestety, zdarzają się, za każdym razem. Zajmuje się nimi moje biuro prawne. Procesy potrafią trwać, a ja nie mam na to wpływu - pisała na Facebooku w 2014 roku. Gessler wytoczyła właścicielowi proces, żądając przeprosin i 100 tys. zł zadośćuczynienia. Ostatecznie właściciel lokalu musiał wypłacić restauratorce 20 tys. zł.

Wiadomo, że pożar w "Łebskiej Chacie" wybuchł w sobotę, około godziny 13.00. Drewniany budynek szybko zajął się ogniem, który zajął sąsiednie budynki. Pożar gasiło ponad 40 zastępów straży pożarnej. -To największy pożar w historii Łeby - powiedział Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby dla Dziennika Bałtyckiego.

Warto zaznaczyć, że Łebska Chata była przeznaczona do rozbiórki.

Nie dość, że obiekt był otwarty, to jeszcze rozkradany. Dziwię się, że właściciel nie zadbał o to, żeby w jakiś sposób go zabezpieczyć. Bez żadnych skrupułów mogę powiedzieć: dobrze, że się spaliła. Natomiast stała się tragedia dla innych osób, których obiekty zostały zniszczone. Od dwóch lat walczyliśmy, poprzez nadzór budowlany, państwową straż pożarną i sanepid, chcieliśmy zamknąć ten obiekt i go rozebrać. I teraz jesteśmy zakładnikami źle funkcjonujących przepisów prawa. Budynek od wielu lat stanowił zagrożenie, dlatego trzeba było przejąć obiekt, dokonać rozbiórki, sprzedać nieruchomość - stwierdził burmistrz Łeby w rozmowie Dziennikiem Bałtyckim.

