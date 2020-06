Kultowe filmy i seriale Stanisława Barei. Znacie je wszystkie?

Kilka dni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Stanisława Barei. Jednak dla niektórych reżyser jest wiecznie żywy - wszystko dzięki jego produkcjom. Dziś przypominamy kultowe filmy i seriale w jego reżyserii! Znacie je wszystkie? Sprawdźcie koniecznie!

Kultowe produkcje Stanisława Barei

Stanisław Bareja jest jednym z bardziej znanych polskich reżyserów. Urodził się 5 grudnia 1929, a zmarł 14 czerwca 1987. Choć nie ma go już z nami od 33 lat, to jego komedie nadal śmieszą, są uwielbiane przez widzów i chętnie oglądane.

"Zmiennicy", "Czterej pancerni", "Czterdziestolatek" i inne kultowe seriale sprzed lat! Oglądaliście je wszystkie?Zobacz więcej

Stanisław Bareja pokazywał absurdy PRL-u, przez co ówczesna władza go nie znosiła, a w jego produkcje często ingerowała cenzura. Reżyserował głównie komedie, ale na swoim koncie także kilka seriali. Miał swoich "ulubionych" aktorów, którzy często występowali w jego produkcjach, na przykład Wiesława Gołasa, Wojciecha Pokorę, Stanisława Tyma czy Krzysztofa Kowalewskiego. Co więcej, Stanisław Bareja sam grał w swoich filmach czy serialach! Były to: "Kapitan Sowa na tropie", "Małżeństwo z rozsądku", "Poszukiwany, poszukiwana", "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Miś", "Alternatywy 4" czy "Zmiennicy".

"Kapitan Sowa na tropie", czyli pierwszy polski serial kryminalny! Od tego wszystko się zaczęło!Zobacz więcej

W naszej galerii zebraliśmy kultowe filmy i seriale w reżyserii Stanisława Barei. Znacie je wszystkie? Sprawdźcie!

Najlepsze seriale według polskich gwiazd