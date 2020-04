"Kwarantanna na na". Kayah, Czarnecka i The Dumplings grają dla Szlachetnej Paczki! Finał cyklu koncertów organizowanych przez Facebook i Kayax

"Kwarantanna na na", zainicjowana przez Facebooka we współpracy z Kayax seria koncertów live prosto z domów polskich artystów, ujawnia line-up ostatniego tygodnia cyklu i podsumowuje dotychczasową zbiórkę. Do tej pory artyści zebrali łącznie 100 tys. złotych na rzecz potrzebujących, do których ze wsparciem dociera Szlachetna Paczka. Wciąż można pomóc najbardziej potrzebującym.

Mamy takie założenie, że nasza muzyka jest o miłości, która pojawia się w trudnych czasach. A teraz, tak się składa, mamy trudne czasy. Ale mamy też czas na miłość – mówił podczas swojego koncertu Piotr Rogucki z duetu Karaś/Rogucki. Są ludzie, samotni, seniorzy, dla których gramy ten koncert, których wspieramy razem ze Szlachetną Paczką. Wspierać potrzebujących również będzie już dzisiaj o godzinie 18.00 na stronie Facebook App Kayah, a środa będzie należała do Karoliny Czarneckiej. Natomiast 1 maja koncert kończący cały cykl dadzą powracający specjalnie na tę okazję The Dumplings. Wszystkie dotychczasowe występy są dostępne na stronie Facebook app i cieszą się dużą popularnością – do tej pory wyświetlono je już ponad 4 mln razy. Pierwszy koncert dał Krzysztof Zalewski, który o Szlachetnej Paczce mówił tak: Najważniejsze, żeby nie tracić pochody ducha, tak sobie myślę. My możemy z kubkiem herbaty w domu oglądać się w internetach, natomiast częstokroć seniorzy są całkowicie wykluczeni i osamotnieni. Szlachetna Paczka dociera do nich nie tylko z zakupami, ale i uruchamia specjalny telefon wsparcia. Teresa Lipowska prosi o wsparcie samotnych w czasie epidemii. "Teraz są cztery ściany i ja sama"Zobacz więcej Line-up nadchodzących koncertów:

● Kayah – poniedziałek, 27 kwietnia 18:00

● Karolina Czarnecka – środa, 29 kwietnia 18:00

● The Dumplings – piątek, 1 maja 18:00 Każda transmisja jest opatrzona przyciskiem "Przekaż datek", który umożliwia łatwe przekazanie środków na rzecz Szlachetnej Paczki. Facebook nie pobiera żadnych opłat od zbiórek prowadzonych na platformie. Wesprzeć Szlachetną Paczkę można również na inne sposoby – angażując się w akcję „Dobre słowa – telefon dla seniora", która działa codziennie w godzinach 10:00 – 12:00 i 17:00 – 19:00, a której celem jest pomoc samotnym osobom starszym w tym trudnym okresie. Wystarczy udostępnić dalej numer linii – 12 333 70 88, by dowiedziało się o niej jak najwięcej osób. Bardzo się cieszę, bo mogę z domu dla Was zagrać, ale przede wszystkim zrobić coś dobrego – mówiła podczas swojego występu Mery Spolsky. Ty także możesz zrobić z domu coś dobrego. To nic nie kosztuje. Możesz pomóc tym, którzy dzisiaj najbardziej tego potrzebują. Więcej na www.szlachetnapaczka.pl.