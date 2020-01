Kylen Ward - amerykańska modelka sprzedaje swoje nagie zdjęcia, aby pomóc ofiarom pożarów w Australii. Dołączają do niej gwiazdy porno

Kylen Ward, Riley Reid, Jenna Lee, Emma Elliot - te panie rozbierają się i ślą swoje nagie fotki w podzięce za datki na rzecz poszkodowanych osób i zwierząt przez pożary w Australii.

Nagie fotki za pomoc dla Australii

Kylen Ward to amerykańska modelka, influencerka, która publikuje swoje fotki między innymi na Twitterze. Riley Reid występuje w filmach porno, podobnie jak Jenna Lee. Oprócz tego obie panie aktywnie działają na portalach społecznościowych. Emma Elliot to kolejna modelka, publikująca fotki na Twitterze i innych influencerskich portalach. Wszystkie te panie łączy jeden cel - pomoc ludziom i zwierzętom, które ucierpiały wskutek pożarów w Australii.

W zamian za dowody wsparcia, oferują zdjęcia i filmy, na których pokazują swoje wdzięki. Bez cenzury. Wszystko zaczęło się od deklaracji 20-letniej Kylen Ward, która określa siebie mianem "nagiej filantropki'. Modelka prowadzi swój profil na Twitterze. Po nagłośnieniu przez media potężnych pożarów, pustoszących Australię i śmierci miliarda zwierząt, Ward opublikowała wpis, w którym napisała, że za każdą wpłatę 10 dolarów wyśle darczyńcy swoją nagą fotkę. Modelka zadeklarowała że pieniądze przekaże poszkodowanym przez pożary - zarówno ludziom jak i na rzecz zwierząt.

Miliony popłynęły na konto Kylen Ward

Odzew na apel był ogromy - dwa dni po deklaracji modelka zamieściła wpis, w którym poinformowała, że zebrała już 700 tysięcy dolarów, a do pomocy przy prowadzeniu zbiórki i wysyłki zdjęć, musiała zaangażować cztery osoby. Do tej pory na kontro Ward spłynął już ponad milion dolarów, a modelka założyła dodatkowo kolejną zbiórkę na portalu .

Akcją Kylen Ward zainspirowały się również inne panie. Jedną z nich jest Riley Reid, aktorka porno, która opublikowała na swoim Twitterze wpis o treści:

Widziałam jak okropne są pożary w Australii. Ludzie i zwierzęta giną, tracą swoje domy. Proszę udostępniajcie i wspierajcie. Przyślij mi emailem dowód wsparcia a w zamian wyślę ci prywatne zdjęcia lub wideo.

Kolejna pani, oferująca swoje nagie fotki w zamian za wsparcie na rzecz poszkodowanych przez ogień w Australii to aktorka, występująca w filmach dla dorosłych, Jenna Lee. Tylko do 4 stycznia Lee zebrała 40 tys. dolarów. W zamian za dowody wsparcia, panie oferują zdjęcia i filmy, na których pokazują swoje wdzięki. Bez cenzury. Do akcji włączyła się również modelka Emma Elliot, która na swoim profilu na Twitterze napisała: "Dołączam to tych lasek, działających na rzecz #AustraliaFire i #AustraliaOnFire. Za każde potwierdzenie wpłaty 10 dolarów lub więcej prześlę nagą fotkę".

Australia w ogniu. Straty są niewyobrażalne

Do tej pory życie w ogniu straciło 25 osób. Ogień wciąż płonie w ponad 100 miejscach w Australii. Szacuje się, że w płomieniach zginął miliard zwierząt. Niektóre gatunki flory i fauny zginęły bezpowrotnie.

Źródło: Cover Video/x-news