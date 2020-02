Lara Gessler, Magdalena Różczka i Gabi Drzewiecka w ogniu krytyki za udział w skandalicznej reklamie!

"Miejsce kobiet jest w kuchni", "Kobiety ciągle gadają i gadają” i "Kobiety są przewrażliwione na punkcie dzieci" to hasła nowej kampanii znanego producenta drzwi, której ambasadorkami zostały: Lara Gessler, Magdalena Różczka i Gabi Drzewiecka. Firma, która może poszczycić się tytułem Kobieca Marka Roku zszokowała ostatnio skandaliczną akcją, która według wielu powiela stereotypy o kobietach.

Kiedy w największych polskich miastach pojawiły się bilbordy z bulwersującymi hasłami, w sieci rozpętała się burza. Internauci krytykują markę i ambasadorki akcji.

Lara Gessler twierdzi jednak, że "babskie" cechy czy zachowania nie powinny być powodem do wstydu.

Chodzi o to, że cokolwiek uchodzi za "babską" cechę czy domenę, to nie znaczy, że mamy się tego wyzbyć i robić tylko rzeczy, które nas wstawiają w męskie spodnie. To, co uchodzi za kobiece cechy, to nie jest powód do wstydu, jeśli z głową się do tego podejdzie i się to posiądzie. Tak samo faceci w kuchni nie powinni uchodzić za pantoflarzy. Żyjemy w czasach, kiedy granice się zacierają, a to, co uchodziło za typowo babskie, może być tak samo pożądane jak typowo męskie cechy - tłumaczyła Gessler w rozmowie z Plotkiem.