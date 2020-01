"Latający Cyrk Monty Pythona". Terry Jones z grupy Monty Pythona nie żyje! Komik miał 77 lat

Fatalne wiadomości dla wszystkich fanów grupy Monty Python. Terry Jones nie żyje. Komik miał 77 lat.

Nie żyje Terry Jones - członek słynnej grupy Monty Pythona. Smutną informację przekazał agent artysty. 77-letni komik zmarł we wtorek, 21.01.2020 roku, mając żonę u swojego boku. W ostatnich dniach ciągle też czuwali przy nim jego najbliżsi oraz przyjaciele.

W 2006 roku Jones zachorował na raka jelita grubego, ale przeszedł udaną operację. Przez ok. 4 lata zmagał się też z postępującą demencją.

Terry Jones po raz ostatni jako aktor pojawił się w 2015 roku, gdy zagrał w takich produkcjach jak m.in. "The Land of Sometimes" oraz "Czego dusza zapragnie".

Źródło: Press Association/x-news