"LEGO Masters". TVN szuka uczestników nowego programu rozrywkowego! Będą tworzyć budowle z klocków

TVN szuka uczestników nowego programu rozrywkowego. Już wkrótce premierę będzie mieć polska edycja "LEGO Masters". Kto może się zgłosić, aby tworzyć budowle z klocków na wizji?

"LEGO Masters" w Polsce

"LEGO Masters" to program, który powstał w Wielkiej Brytanii pod koniec sierpnia 2017 roku. Później format trafił do Australii, USA i Belgii. W 2021 roku ma pojawić się także w Kolumbii oraz Chile. W show dwuosobowe zespoły miłośników LEGO rywalizują ze sobą w budowaniu niesamowitych konstrukcji z tych właśnie klocków.

Nowy program będzie pokazywany na antenie TVN. Polega na rywalizacji duetów, których zadaniem jest zbudowanie w wyznaczonym czasie autorskich konstrukcji z klocków, zgodnie z tematem danej konkurencji. Po upływie czasu zespoły demonstrują swoje dzieła. Uczestnicy mają koncentrować się przede wszystkim na trzech kryteriach: umiejętności opowiadania historii, umiejętnościach technicznych i ogólnej estetyce.

W finale najlepsze zespoły rywalizują o nagrodę pieniężną (w USA jest to 100 tys. dolarów), trofeum LEGO Masters i tytuł LEGO Master. Format porównywany jest do pokazywanego także w Polsce "Bake Off – Ale ciacho!". Zamiast rywalizacji cukierniczych, mamy tu jednak do czynienia z budowlami z klocków LEGO.

