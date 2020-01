"Lepsza połowa" odcinek 1. Wszyscy wspominają Borysa. Jak poradzi sobie z tym jego brat? Aleks zdobędzie serce Weroniki? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 1. odcinek nowego komediowego serialu TVP2 pt. "Lepsza połowa". Sprawdźcie, co wydarzy się w 1. odcinku produkcji!

"Lepsza połowa" odcinek 1 - premiera w poniedziałek, 6 stycznia, o godzinie 21:50 na antenie TVP2

"Lepsza połowa" opowiada o perypetiach trzech małżeństw. Borys (Piotr Adamczyk) - były mąż Ani (Weronika Książkiewicz) i brat Marka (Artur Żmijewski) - wyruszył w świat i od kilku lat nie daje znaku życia. Fizycznie go nie ma, ale jest obecny w rozmowach i wspomnieniach bohaterów. Jedni wspominają go z sentymentem, idealizują Borysa, innym nieobecność Borysa jest na rękę, nie muszą z nim rywalizować.

Marek ma otworzyć swój pierwszy w życiu interes - małą restaurację. Zaryzykował, więc teraz boi się, jak pójdzie. Tym bardziej że co chwila coś się wali i to nie tylko w restauracji. Zamiast skupić się na biznesie Marek musi załatwiać rodzinne problemy: Córka Dusia (Karina Woźniak) wciąż znika z domu i włóczy się z Damianem; syn Kamil (Ignacy Liss) nagle rozstał się z dziewczyną, rzucił studia i postanowił wstąpić do zakonu; żona Jola (Izabela Kuna) martwi się o dzieci i wyrzuca Markowi, że nie jest dobrym ojcem.

Jednak najbardziej wkurza Marka, że Jola nie wierzy w jego sukces w biznesie. Mówi, że byłaby znacznie spokojniejsza, gdyby Marek działał pod okiem Borysa. Borys umiał, Borys potrafił, miał talent do interesów - powtarza Jola. Marka szlag trafia na takie teksty. Od dziecka rywalizował z bratem i zawsze Borys był tym lepszym. Teraz Marek chce odnieść sukces. Nie potrzebuje wsparcia brata. Chce, żeby żona w niego wierzyła, a nie wspominała, jaki świetny był Borys.

Z mitem Borysa musi rywalizować również Zibi (Wojciech Mecwaldowski). Borys to były mąż Ani, w której Zibi jest po uszy zakochany. Wprawdzie Ania rzuciła Borysa i wybrała Zibiego, ale coraz częściej wspomina byłego męża. Zibi nie rozumie dlaczego. Nie wie, że Ania jest w ciąży. To właśnie ciąża obudziła wspomnienia. Doskonale nadaje się na partnera. Dlatego go wybrała. Nie nadaje się jednak na ojca. Sam jest wielkim dzieckiem - uroczym, ale nieodpowiedzialnym. Poczucie bezpieczeństwa dawał Ani Borys. Dlatego Ania zaczyna o nim myśleć, wspominać i trochę żałować, że się rozstali. Zibi czuje, że coś jest nie tak, coraz bardziej się stara, jednak jego pomysły na zrobienie przyjemności ukochanej, tylko utwierdzają Anię w przekonaniu, że z Zibim nie da się wychować dziecka.

W trzecim wątku Aleks (Tomasz Karolak) zakochuje się w Weronice (Anna Dereszowska). Z wzajemnością. Problem w tym, że Weronika ma dorastającą córkę - Julię (Katarzyna Gałązka). Nie jest pewna, czy Julia zaakceptuje Aleksa. Dziewczyna nie ufa mężczyznom, szczególnie facetom Weroniki. Związki mamy zawsze kończą się katastrofą. Nawet ojciec Julii zostawił Weronikę i Julia nigdy go nie poznała. Tak więc, żeby zdobyć Weronikę, Aleks musi najpierw zdobyć zaufanie Julii. A to nie będzie łatwe.