"Lepsza połowa" odcinek 3. Borys próbuje nawiązać kontakt z córką. Ania przygotowuje się do bycia mamą! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 3. odcinek serialu "Lepsza połowa". Borys próbuje nawiązać kontakt z córką. Ania przygotowuje się do bycia mamą! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 3. odcinku "Lepszej połowy"!

"Lepsza połowa" odcinek 3 - w poniedziałek,12 stycznia, o godzinie 21:50 na antenie TVP2

W 3. odcinku serialu "Lepsza połowa" Borys (Piotr Adamczyk) próbuje nawiązać kontakt z Julią (Katarzyna Gałązka). Dziewczyna jednak nie chce go znać. Ma pretensję, że wykorzystał Weronikę (Anna Dereszowska) i porzucił. Julia wychowała się bez ojca i uważa, że w tym wieku już ojca nie potrzebuje - ani Borysa, ani Aleksa (Tomasz Karolak).

Marek (Artur Żmijewski) martwi się Kamilem, który żyje z głową w chmurach. Modli się zapamiętale, ale nie ma czasu pozmywać czy pomóc w gotowaniu. Rozmowy dydaktyczne nic nie dają. Zmianę nastolatka powoduje przypadek.

Ania (Weronika Książkiewicz) przygotowuje się do bycia mamą. W tym celu wypożyczyła lalkę treningową. Zawzięcie ćwiczy, bijąc kolejne rekordy w szybkości przewijania. Złości ją tylko, że Zibi (Wojciech Mecwaldowski) się nie angażuje. W końcu zaczyna ćwiczyć z Anią. Efekt jest nieoczekiwany. Wprawdzie Zibi nie zostaje mistrzem przewijania, ale budzi się w nim instynkt i przywiązanie do lalki. Oddanie jej, to dla niego tragedia…