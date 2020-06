"Leśniczówka". Iwona Cichosz odchodzi z serialu? Co stanie się z Maryną?

Anka (gość)

Maryna to moja ulubiona postać w Leśniczówce. Iwona sama ostatnio pisała, że mimo przeprowadzki będzie przyjeżdżać do Polski m.in. z powodu pracy w serialu. Jeśli scenarzyści wyślą gdzieś jej postać na jakiś czas to może oznaczać zakończenie znajomości z serialowym Wojtkiem. Nie byłoby to złe, bo jakoś nie do końca mi do siebie pasują. To nie to co kiedyś Maryna i Paweł. Może Maryna wyjedzie na jakieś targi zagraniczne i tam pozna kogoś nowego. Mega byłoby np. móc znów zobaczyć Iwonę u boku Stefano Terrazzino. :) Gdyby Stefano dostał ciekawą rolę w Leśniczówce byłoby naprawdę super. :)

01.06.2020 13:52