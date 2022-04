"Leśniczówka". Piotr Fronczewski zrezygnował z roli w serialu TVP. Wszystko przez problemy zdrowotne. "Jest na to za słaby"

Rola w "Leśniczówce" miała być wielkim powrotem Piotra Fronczewskiego na telewizyjne ekrany. Wszystko było już praktyczne gotowe, jednak problemy zdrowotne ponownie dały o sobie znać i słynny aktor musiał zrezygnować z występu w serialu TVP. Jego udział w "Leśniczówce" i innych produkcjach stanął pod znakiem zapytania.

Piotr Fronczewski - problemy zdrowotne

Jeden z najsłynniejszych polskich aktorów Piotr Fronczewski od dłuższego czasu zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi. W 2018 roku gwiazda "Rodziny zastępczej" musiała przejść kolejną operację serca. Było to spowodowane arytmią, z którą aktor zmaga się od wielu lat. Innym razem Piotr Fronczewski musiał przejść operację wszczepienia zastawki serca. Z czasem aktor znany z tytułowej roli w filmie "Akademia pana Kleksa" zaczął miewać problemy z biodrem, które w pewnym momencie urosły do tego stopnia, że niezbędna była operacja. Choć aktualnie sytuacja zdrowotna Piotra Fronczewskiego stale się poprawia, to mężczyzna musi na siebie bardzo uważać.

Piotr Fronczewski nie wystąpi w "Leśniczówce" - "Jest na to za słaby"

Wydawało się, że stan zdrowia Piotra Fronczewskiego poprawił się na tyle, żeby ten ponownie mógł wrócić do wykonywania zawodu. Aktor zaangażował się już m.in. w prace nad najnowszą odsłoną "Akademii Pana Kleksa" oraz przyjął rolę w serialu "Leśniczówka", który emitowany jest na antenie TVP1.

Niestety, jak donosi "Super Express", Piotr Fronczewski pomimo wcześniejszych ustaleń nie pojawi się na planie serialu, a jego występ w produkcji TVP stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez pogarszający się stan zdrowia aktora.

Wszystkie plany związane z panem Piotrem zostały zawieszone. Nie wiemy, kiedy pojawi się na planie. Sytuacja jest dynamiczna - miała poinformować "Super Express" osoba z produkcji.

Bardzo chciałby wrócić do pracy, ale jest na to za słaby – wyznała na łamach "Super Expressu" osoba z otoczenia Piotra Fronczewskiego.

