"List do króla". Netflix prezentuje nowy serial fantasy. Będzie hit?

Netflix nie zwalnia tempa i zaprasza na nowy serial fantasy. "Listo do króla" to historia młodego rycerza, który musi dostarczyć królowi ważną wiadomość. Będzie hit?

"List do króla" - nowy serial fantasy na Netflix

Kiedy bezwzględny książę grozi pogrążeniem świata w ciemności, młody rycerz o imieniu Tiuri (Amir Wilson) wyrusza w epicką wyprawę, aby dostarczyć królowi tajny list. Po drodze niespodziewanie znajduje się w centrum magicznej przepowiedni zapowiadającej powstanie bohatera, który może pokonać księcia i przywrócić pokój. Jeśli przeżyje podróż, Tiuri będzie musiał dowiedzieć się, co to znaczy być prawdziwym rycerzem - i prawdziwym przywódcą.

Fabuła oparta jest na bestsellerowej powieści o tym samym tytule, a w rolach głównych występują Ruby Serkis, Thaddea Graham i Gijs Blom. "List do króla" napisał Will Davies ("How to Train Your Dragon", "Johnny English", "Puss in Boots"), który jest także producentem wykonawczym. Paul Trijbits ("Saving Mr. Banks", "Sing Street", "The Casual Vacancy") jest także producentem wykonawczym.