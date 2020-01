"Listy do M. 4". Ruszyły zdjęcia do kolejnej części świątecznego hitu! Kto w obsadzie? Kiedy premiera?

Okazuje się, że "Listy do M." nie skończą się na trzech częściach! Właśnie ruszyły zdjęcia do kolejnej odsłony świątecznego hitu! Kiedy premiera? Kogo zobaczymy w obsadzie? Sprawdź, co już wiadomo!

"Listy do M." to jeden z polskich filmów, który odniósł prawdziwy sukces i widzowie wręcz go uwielbiają! Nic dziwnego, że powstały dwie kontynuacje, ale teraz okazało się, że doczekamy się też czwartej części! Właśnie ruszyły prace nad czwartą odsłoną świątecznej komedii. "Listy do M. 4" będziemy mogli oglądać w kinach od 4 listopada. Wiemy też, że reżyserem filmu jest Patrick Yoka, a w głównych rolach ponownie wystąpią Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk. Na razie nie wiadomo, jakie gwiazdy do nich dołączą. Cieszycie się, że powstanie kolejna część? Obejrzycie? Zobacz galerię Agnieszka Dygant o kontynuacji "Listów do M." Źródło: x-news/przeAmbitni