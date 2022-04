"Listy do M. 5". Tomasz Karolak powraca jako Święty Mikołaj Mel! Co wydarzy się w kolejnej części kultowego świątecznego cyklu?

"Listy do M." wracają! Trwają intensywne prace nad najnowszą odsłoną historii, którą pokochali wszyscy Polacy. Każdy kolejny film przyciągał do kin coraz większą liczbę fanów. Widzowie mogą liczyć na kontynuację ulubionych wątków, ale pojawią się także nowe postaci. Sprawdźcie, co wydarzy się w filmie "Listy do M. 5".

„Listy do M.” powracają z 5. częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina i Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze. "Listy do M. 4". Tomasz Karolak powraca jako szalony Mel! Warto obejrzeć kontynuację kultowej komedii TVN?Zobacz więcej W głównych rolach wystąpią Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk oraz Janusz Chabior. Do grona nowych bohaterów dołączą Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff. Produkcję „Listów do M. 5” nadzoruje Marta Grela-Gorostiza, dyrektor działu fabularnego TVN. Reżyserem „Listów do M. 5” jest Łukasz Jaworski, twórca znanych tytułów, takich jak „Pajęczyna” czy „39 i pół”. Twórca tak mówi o filmie: Film kinowy stanowi oczywiście wyzwanie, to opowiadanie historii, swoista bajka o ludziach. Do pracy nad filmem podszedłem z dużym entuzjazmem, zwłaszcza że jest to praca nad nową częścią kinowego hitu o uznanej marce. Tomasz Karolak podzielił się uroczym zdjęciem z synem. Chłopiec to cały tata!Zobacz więcej Producentem filmu jest Tomasz Blachnicki, a kierownikiem produkcji Przemysław Malec. Scenariusz napisali Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski. Zdjęcia realizuje Marian Prokop (PSC). Za montaż odpowiada Jarosław Barzan (PSM), a za scenografię Wojciech Żogała. Kostiumami zajmuje się Katarzyna Baran a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Muzykę skomponował Łukasz Targosz. Za dźwięk na planie odpowiadają Marcin Matlak oraz Michał Walczyński. Dystrybutorem „Listów do M. 5” jest Kino Świat. "LISTY DO M. 5" W KINACH OD 4 LISTOPADA 2022 ROKU Zobacz galerię Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl https://facebook.com/telemagazynpl