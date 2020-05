"Little Fires Everywhere". Serial z Reese Witherspoon będzie można oglądać w Polsce! Kiedy premiera?

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów talentu Reese Witherspoon. Gwiazda "Wielkich kłamstewek" niedawno zagrała główną rolę w nowym serialu pt. "Little Fires Everywhere", który jeszcze nie miał swojej polskiej premiery. Aż do teraz!

Wszystko wskazuje na to, że dzielą nas dni od polskiej premiery "Little Fires Everywhere". Prawa do dystrybucji serialu w Europie nabyła platforma Amazon Prime Video, co oznacza, że już wkrótce produkcja będzie dostępna właśnie w tym serwisie.

Europejska premiera "Little Fires Everywhere" ma nastąpić 22 maja. Do tej pory serial mogli oglądać wyłącznie widzowie platformy Hulu w Stanach Zjednoczonych.

"Little Fires Everywhere" to 8-odcinkowy serial oparty na powieści Celeste Ng z 2017 roku o tej samej nazwie. Akcja rozgrywa się w latach 90. XX wieku w Shaker Heights w Ohio, gdzie lokalna dziennikarka (Reese Witherspoon) i jej rodzina rozpoczyna wynajmowanie pokoju przybyłej do miasta artystce (Kerry Washington) oraz jej córce. Co wyniknie ze spotkania osób? Przekonamy się już wkrótce!