"Locke and Key" - 2. sezon powstanie? Kiedy nowe odcinki? Sprawdź, co już wiadomo o kontynuacji serialu Netflixa!

Czy będzie 2. sezon serialu "Locke and Key"? Serialowa nowość Netflixa na podstawie słynnej serii komiksów cieszy się sporą popularnością, a widzowie pytają już o nowe odcinki "Locke and Key". Co już wiadomo o kontynuacji serialu Netflixa? Sprawdź, czego udało się nam dowiedzieć!

2. sezon "Locke & Key" powstanie? "Locke & Key" to adaptacja bestsellerowej serii komiksów autorstwa Joego Hilla i Gabriela Rodrígueza wydawanej przez IDW Comics. Serial zadebiutował na Netflix w lutym br. i szybko zdobył wierne grono fanów, którzy teraz czekają na kontynuację losów rodzeństwo Locke'ów. Czy będzie 2. sezon serialu "Locke and Key"? Netflix nie poinformował jeszcze o swoich dalszych planach wobec adaptacji słynnej serii komiksów, ale producent serialu, Carlton Cuse zapewnia, że scenariusze do nowych odcinków już powstają! Piszemy już drugi sezon, mimo że nie dostaliśmy zielonego światła. Pracujemy w pokoju scenarzystów - powiedział Carlton Cuse w rozmowie z GameSpot. Jak powstawał serial Netflixa? Twórcy opowiadają o kulisach przenoszenia komiksu na ekranZobacz więcej Serial "Locke & Key" opowiada o rodzeństwie Locke'ów, które po śmierci ojca wraz z matką przeprowadza się do domu znanego jako Key House. Ten okazuje się być pełen magicznych kluczy, powiązanych prawdopodobnie ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. W serialu występują Darby Stanchfield jako Nina Locke, Jackson Robert Scott jako Bode Locke, Connor Jessup jako Tyler Locke, Emilia Jones jako Kinsey Locke, Bill Heck jako Rendell Locke, Laysla De Oliveira jako Dodge, Sherri Saum jako Ellie Whedon, Thomas Mitchell Barnet jako Sam Lesser, Griffin Gluck jako Gabe oraz Coby Bird jako Rufus Whedon. Czy Netflix powinien stworzyć 2. sezon serialu "Locke & Key"? Daj znać w komentarzu, co myślisz!