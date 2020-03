"Lombard. Życie pod zastaw". Arkadiusz Tańcula odkryciem Fame MMA 6! Kim jest popularny Ryży z serialu TV Puls?

Gala Fame MMA 6 za nami. To właśnie tam doszło do pojedynku Arkadiusza Tańculi i Alana Kwiecińskiego. Chociaż Alanik z "Warsaw Shore" był faworytem, to został w oktagonie zniszczony przez popularnego Ryżego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw"! Sprawdźcie, kim jest Arkadiusz Tańcula!

Arkadiusz Tańcula okazał się prawdziwym odkryciem gali Fame MMA 6! Młody zawodnik nie tylko jednogłośnie pokonał na punkty bardziej doświadczonego w mieszanych sztukach walki Alana "Alanika" Kwiecińskiego z "Warsaw Shore", ale przede wszystkim pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał i już teraz można się spodziewać, że Tańcula pojawi się podczas kolejnych odsłon Fame MMA. Jednak nie ma co się dziwić. 30-letni Arkadiusz Tańcula od wielu lat trenuje sporty walki, brał udział w Silesian MMA Challenge 2 i jest trenerem personalnym. Obserwując jego profil na Instagramie można dojść do jednego wniosku - sport to jego prawdziwa pasja! Arkadiusz Tańcula poza sportem uwielbia pracować także przed kamerą! Obecnie możemy podziwiać go w serialu TV Puls "Lombard. Życie pod zastaw", gdzie wciela się w postać gangstera Ryżego, ale to nie jego pierwsza rola! Do tej pory Tańcula miał okazję pojawić się w epizodach w serialach "Pierwsza miłość", "Szpital", "Policjantki i policjanci" oraz "Zakochani po uszy". Ponadto Arkadiusz Tańcula zagrał w filmach "Supernova" oraz "Fighter", z czego był również koproducentem tego ostatniego! Kibicujemy i czekamy na kolejne aktorskie i sportowe ruchy!