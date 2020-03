"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 267-271. Robert wychodzi z więzienia i rozpoczyna prywatne śledztwo. Beata zdradzi Kazimierza?! [CO SIĘ WYDARZY]

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Lombard. Życie pod zastaw"! Bohaterowie seriale znów będę musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Czy Benia pogodzi się ze stratą dziecka? Czy Marta zdoła wyjść z depresji? Sprawdź streszczenia nadchodzących odcinków!

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 267-71. od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w TV Puls - sprawdź program tv

W najbliższych odcinkach serialu TV Puls w tytułowym lombardzie znów pojawi się mnóstwo interesujących osób. Jego pracownicy będą musieli także zmierzyć się z wieloma trudnościami w życiu prywatnym. Jak sobie poradzą?

Odcinek 267. - 16.03 o godz. 19:00

Arkadiusz nigdy nie miał śmiałości do kobiet, postanowił skorzystać z usług agencji towarzyskiej. Tak poznał Michalinę, która zawróciła Arkowi w głowie tak bardzo, że zakochał się w niej bez pamięci. Coraz częściej zamawia jej usługi, za które płaci pieniędzmi zdobytymi w lombardzie. Poznaje też jej historię - Michalina utrzymuje rodziców, przekonanych, że ich córka robi karierę w korporacji. Michalina spędza coraz więcej czasu z zakochanym w niej Arkiem, co nie podoba się jej ochroniarzowi.

Andżelika dostaje wezwanie z sądu na rozprawę mężczyzny, który zabił Jacka. Marysia cały czas tęskni za zmarłym tatą. Dziewczyna oddala się od matki i spędza samotnie dużo czasu na cmentarzu, gdzie obserwuje ją tajemniczy mężczyzna... Czy Andżelice i Mariuszowi uda się nawiązać z nią z powrotem normalne relacje? W lombardzie znowu pojawia się działo orgonowe. Przynosi je fan ezoteryki, który nabył je kiedyś od Beni. Twierdzi, że działo jest zepsute.

Odcinek 268. - 17.03 o godz. 19:00

Jeden ze stałych klientów Kazimierza, zamożny, ale nie epatujący bogactwem Bujalski, chce odebrać z powrotem swój zastawiony w lombardzie samochód. Po jego wóz jedzie na strzeżony firmowy parking Adek. Kiedy odpala silnik, samochód wydaje straszny hurgot. Okazuje się, że na parking włamali się złodzieje, którzy spod wszystkich stojących tam aut wycięli katalizatory. Czy Kazimierz, dzięki działaniom policji odzyska skradzione katalizatory i uniknie straty na kilkadziesiąt tysięcy?

Lolek zachwyca się zabytkowym okrętowym barometrem, który do lombardu przyniósł wilk morski Wiktorowicz. Adek uważa, że tego rodzaju urządzenia to przeżytek. Pomiędzy nim i Wiktorowiczem dochodzi do szczególnego zakładu, na rozstrzygnięcie którego trzeba poczekać cały dzień.

Odcinek 269. - 18.03 o godz. 19:00

Marek Krzywicki mieszka z żoną i dwójką dzieci w starym domu po rodzicach. Zamierza wyremontować poddasze. Aby zdobyć pieniądze na remont, przynosi do lombardu znalezione na poddaszu przedmioty. Wśród nich są pamiątki z czasów II wojny światowej. Po ekspertyzie Kaweckiego, okazują się przedmiotami po Żołnierzu Niezłomnym. Znalezisko wywołuje w wiosce małą sensację, gdyż o złych relacjach wsi z Niezłomnymi wciąż się pamięta – teraz ludzie myślą, że u Marka znajdują się zabrane przez żołnierzy kosztowności.

Tymczasem Ziutek walczy z kilkoma problemami. Jednym z nich jest Hofer, drugim Izdebscy, którzy pomagają finansowo w wychowaniu Inez. Czy Ziutek poradzi sobie z sytuacją? W lombardzie zjawia się też fan gier RPG, który chce zastawić miecz, aby pokryć starty za niedoszły do skutku wyjazd na konwent. Ekipę graczy zatrzymały ceny wynajmu zbroi. Z pomocą niespodziewanie przychodzi Rolecki…

Odcinek 270. - 19.03 o godz. 19:00

Siostrę Eugenię budzi w nocy alarm dochodzący z klasztornego „okna życia”. Zakonnica biegnie tam czym prędzej, bo wie, co to oznacza - ktoś zostawił noworodka. Dźwięk powtarza się, a kiedy otwiera okno, widzi tylko torbę z rzeczami dla niemowlaka. Dziecka brak… Kobieta postanawia wezwać policję. Sprawę prowadzi Beton, który bardzo mocno angażuje się w odkrycie prawdy. Idąc tropem tajemniczej kobiety z zawiniątkiem, widocznej na ulicznym monitoringu, policjanci trafiają do lombardu.

Kazimierz i Beata martwią się o swoją córkę Martę. Dziewczyna wycofała się z życia towarzyskiego, jest smutna i zamknięta w sobie. Oboje mają podejrzenia, co do przyczyn jej marazmu. Tymczasem Beata spotyka przypadkiem dawnego kolegę, Leszczyńskiego. Mężczyzna wciąż świetnie wygląda, jest elegancki, czarujący i … młodszy od Kazimierza. Krótkie spotkanie pokazuje, że kiedyś byli blisko. Czy wymiana numerów telefonów jest bezpieczna dla męża Beci? Do lombardu przyjeżdża Zefel ze swoim kumplem Jorgusiem.

Odcinek 271. - 20.03 o godz. 19:00

Kamila prowadzi szkołę tańca. Jakiś czas temu zdiagnozowano u niej nowotwór. Jest po operacji i cyklach chemii, których nie powinna przerywać, ale które wyniszczają ją fizycznie. W klinice onkologicznej poznaje Żelewskiego, pacjenta, który proponuje jej cudowne zioła. Jemu uratowały życie, ale mają jedną wadę: są bardzo drogie. Czy Żelewski rzeczywiście odzyskał zdrowie dzięki ziołom? Co postanowi Kamila?

Do lombardu niespodziewanie przychodzi Kaja. Lolek nie wie, że widziała to Dagmara, nie wie też, co zrobić z faktem, ze obie są na niego obrażone. Następnego dnia Dagmara zmienia wobec niego front – jest słodka i kusząca. Robert wychodzi z więzienia. Policjant odwiedza lombard i mówi, że ktoś podrzucił mu narkotyki i chce się dowiedzieć, kto to był. W związku z tym chciałby przejrzeć monitoring z dnia jego aresztowania. Adek udostępnia nagrania, ale nie podoba mu się to, co robi policjant.