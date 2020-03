"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 272-276. Benia znów chce zajść w ciążę! Marysia bada sprawę śmierci ojca [CO SIĘ WYDARZY]

W nowych odcinkach serialu "Lombard. Życie pod zastaw" dowiemy się więcej o okolicznościach śmierci Jacka, a także poznamy dalsze plany Beni i Maćka. Sprawdź streszczenia!

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 272-76. od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w TV Puls - sprawdź program tv

Kolejny tydzień, kolejne przygody bohaterów serialu "Lombard. Życie pod zastaw"! Kto tym razem odwiedzi ich biznesik? Co wydarzy się w życiu prywatnym bohaterów? Oto najnowsze streszczenia!

Odcinek 272. - 23.03 o godz. 19:00

18-letnia Jagoda podczas swoich urodzin mówi ojcu i babci, że jest homoseksualna i żyje w związku z Adą. Z powodu awantury, jaka rozpętała się w domu po jej wyznaniu, Jagoda wyniosła się do mieszkania swojej dziewczyny i jej rodziców. Ojciec Jagody, Gromisław nie przyjmuje do wiadomości, że jego córka jest odmiennej orientacji. Sprawy zajdą tak daleko, że będzie potrzebna interwencja policji.

Do lombardu przychodzi Świtalska, która przynosi tablicę korkową i rzutki. Syn i mąż grając w grę zdemolowali mieszkanie. Chwilę później pojawia się Świtalski, który chce wykupić grę. Wydaje się, że Marysia trochę otrząsnęła się po śmierci taty, jednak któregoś dnia, po powrocie do domu, Andżelika przyłapuje ją na oglądaniu teczki z dokumentami dotyczącymi wypadku Jacka. Marysia przeglądała je pod wpływem informacji, które przekazał jej nieznajomy mężczyzna Jaro - podszedł do niej, kiedy stała przy grobie taty.

Odcinek 273. - 24.03 o godz. 19:00

Sasza to Ukrainiec, który od wielu lat pracuje w Polsce jako bardzo „złota rączka”. Zarobione pieniądze wysyła regularnie rodzinie mieszkającej pod Lwowem, a co dwa miesiące jeździ do nich swoim autem. Barciński, sąsiad Saszy próbuje się z nim zaprzyjaźnić i bardzo interesuje się jego samochodem. Kiedy dowiaduje się, że Ukrainiec zastawił je w lombardzie, bo musiał wysłać rodzinie większą gotówkę, wpada w panikę…

Pod wpływem sytuacji, która miała miejsce w akademiku Weroniki, Maciek podejmuje ostatecznie i nieodwołalnie decyzję dotyczącą ich wspólnego życia. Co postanowił? W lombardzie pojawia się serialowy scenarzysta, który szuka inspiracji do napisania wielkiego dzieła. Niepodziewanie okazuje się, że właśnie wśród zastawionych przedmiotów jest najlepsza energia do tworzenia, więc mężczyzna postanawia przychodzić codziennie do lombardu, aby pisać scenariusz.

Odcinek 274. - 25.03 o godz. 19:00

22-latka Maja pomaga rodzicom w warzywniaku, a w wolnych chwilach trenuje MMA. Kiedy pewnego dnia zostaje napadnięta wieczorem na ulicy, broni się przed napastnikami. Wkrótce to oni oskarżają ją o pobicie. Z powodu kontuzji koleżanki z klubu, Maja niespodziewanie dostaje ofertę walki na zawodowej gali. Pojawiają się jednak pewne przeszkody. Czy Mai uda się spełnić marzenie i wystąpić na gali?

W lombardzie pojawia się Abelard. Potrzebuje pieniędzy, aby zwiedzić nowe kraje – dlatego zastawia pamiątki z podróży zagranicznych. Mężczyzna opowiada niestworzone historie na temat swoich przygód w różnych zakątkach globu. Jego żona, która niedługo potem przyjeżdża do lombardu, aby odebrać zastawione przedmioty, wyśmiewa jednak opowieści męża… Tymczasem Blanki poszukuje dzielnicowy. Jest podejrzana o udział w kradzieży sprzętu AGD. Dziewczyna musi pojechać do domu po dokumenty. Tam czeka na nią niemiła niespodzianka.

Odcinek 275. - 26.03 o godz. 19:00

Kiedy Malwina dostaje na 16. urodziny od swojej babci nowy telefon, jest szczęśliwa, że będzie mogła pochwalić się nim w szkole. Szczególnie zależy jej na opinii Oskara, z którego opinią liczą się wszyscy i każdy chce znaleźć się w kręgu jego znajomych. Niewiele osób wie, że Oskar wyznacza wpatrzonym w niego nastolatkom niebezpieczne zadania... Kiedy o mały włos nie dochodzi do tragedii, Mariusz i Ludwika otwierają galerię zdjęć w telefonie Malwiny. To co zobaczyli, przeraża ich.

Hofer musi wyremontować pokój furii, który w napadzie szału i złych emocji zdemolował jeden z jego klientów. Po wyremontowaniu pomieszczenia przez Ziutka i jego pomocnika, Hofer z radością przyjmuje kolejnego klienta, który ma bardzo określone i dziwne wymagania. O co może chodzić? Benia wciąż bardzo przeżywa utratę ciąży. Jest zdecydowana zrobić wszystko, by nigdy więcej nie utracić dziecka. Kupuje odpowiednie książki, odwiedza lekarzy, zmienia dietę. Beton jest trochę zmęczony zachowaniem żony.

Odcinek 276. - 27.03 o godz. 19:00

65-letni wędkarz natrafia na leżące nad rzeką ciało mężczyzny. Wezwana na miejsce policja wyklucza udział osób trzecich. Zdziwienie policjantów wzbudza natomiast fakt, że są to zwłoki ojca niejakiego Marcina Pieniążka, który niedawno spopielił w krematorium doczesne szczątki rodzica, a prochy zgodnie z ostatnią wolą zmarłego rozsypał w rzece... Czy to znaczy, że dokonano spopielenia innych zwłok - a jeśli tak, to czyich?

Tymczasem Marysia pojawia się w sądzie na kolejnej rozprawie mężczyzny, który spowodował śmierć jej taty. Dziewczynka znów wywołuje awanturę. Zaszokowany Orłowski – sprawca wypadku - pojawia się w mieszkaniu Andżeliki… Jak zakończy się ta niecodzienna wizyta?