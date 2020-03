"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 277-281. Marysia zniknie bez śladu, a lombard padnie ofiarą hakera! Kto za tym stoi? [CO SIĘ WYDARZY]

W nowych odcinkach serialu "Lombard. Życie pod zastaw" córka Andżeliki zniknie bez śladu, a lombard Kazimierza padnie ofiarą hakerów! Jak to się skończy? Sprawdź, co już wiadomo!

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 277-81. od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w TV Puls - sprawdź program tv

Nowy tydzień z serialem "Lombard. Życie pod zastaw" upłynie pod znakiem silnych emocji i dynamicznej akcji! Jak poradzą sobie z tym pracownicy i bliscy Kazimierza? Sprawdźcie nowe streszczenia odcinków!

Odcinek 277. - 30.03 o godz. 19:00

Kownacki to archeolog, który prowadzi z kolegami firmę geologiczną. Jego hobby to poszukiwanie skarbów. Ogarnięty obsesją odkrycia legendarnego złota hitlerowców mężczyzna zaniedbuje żonę, która czuje się zepchnięta na boczny tor. Kiedy Kownacki zapomina o ich rocznicy ślubu, kobieta zastawia w lombardzie wykrywacz metali. Ponieważ mąż nadal jest zainteresowany skarbami, bardziej niż żoną, ta postanawia się wyprowadzić z domu.

Adek umawia się z wychowawcą z poprawczaka Patrycji. Chce wiedzieć jak najwięcej o przeszłości żony. Niestety, dowiaduje się więcej, niż chciałby usłyszeć. Co powiedział mu wychowawca o Patrycji i Ryżym? Blanka podrywa klientów lombardu, Mira i Gacę, którzy przyszli po telefony komórkowe. Podczas spotkania przed lombardem Robert przeszukuje jednego z chłopaków, który ma narkotyki...

Odcinek 278. - 31.03 o godz. 19:00

Joanna to młoda urzędniczka, która przywiązuje wielką wagę do swojego wyglądu - na bieżąco śledzi wszelkie trendy i kupuje ubrania wystawiane przez celebrytki do sprzedaży. Dziewczyna z miesiąca obrasta w kolejne ciuchy, buty i torebki, a przy tym dosyć niefrasobliwie podchodzi do rosnących długów. Kiedy te zaczynają ją jednak przerastać, wynosi z domu cenną pamiątkę. Ojciec stawia jej ultimatum – albo drogocenna rzecz wróci na miejsce, albo ona musi się wyprowadzić.

W lombardzie pojawia się Izabela, która zastawia myśliwski nóż wykonany przez jej brata. Dlaczego kobieta chce się pozbyć niebezpiecznego przedmiotu? Marysia wciąż chodzi na cmentarz. Przy grobie Jacka spotyka się z Jaro, który obiecuje dziewczynce dotrzeć do prawdy o śmierci ojca. Andżelika prosi ją, aby sobie odpuściła, ale dziewczynka wierzy, że za śmiercią ojca stoi tajemnica. Gdy jedank po wizycie na grobie Jacka, Marysia nie wraca do domu, a jej telefon milczy, Andżelika odchodzi od zmysłów. Co się stało z jej córką?

Odcinek 279. - 1.04 o godz. 19:00

W lombardzie pojawia się pan Teodor. Ma pretensje o to, że wciąż nie otrzymał zakupionej przez aplikację bransoletki. Beata i Roman są zdziwieni, nie wiedzą, o jaką transakcję chodzi. Gdy chcą to sprawdzić, okazuje się, że nie mogą wejść ani na stronę lombardu, ani na pocztę e-mail. Wezwany do lombardu Kazimierz postanawia zgłosić sprawę policji. Co się stało z bransoletką i dlaczego lombard padł ofiarą hakera?

Trwają poszukiwania zaginionej Marysi. Ślady prowadzą na cmentarz, gdzie pochowany jest Jacek. Pracownik cmentarza poznaje na portrecie pamięciowym człowieka, który mógł rozmawiać z Marysią przy grobie jej taty. Czy ma coś wspólnego z zaginięciem dziewczynki?

Odcinek 280. - 2.04 o godz. 19:00

Hubert zakochuje się w Lilce i robi wszystko, aby się do niej zbliżyć. Wybranka jego serca żyje jednak w finansowym układzie z bogatym biznesmenem. Choć nie do końca czuje się z nim szczęśliwa, stara się jednak być wobec niego lojalna. Przekonany, że dziewczynę pociągają tylko zamożni faceci, Hubert ukrywa prawdę, że pracuje jako szofer i udaje przed Lilką syna swojego szefa. W jakich okolicznościach piękna studentka dowie się, kim naprawdę jest Hubert?

W lombardzie zjawia się ojciec nastoletniej Matyldy, która po rozwodzie rodziców zamieszkała z matką. Chce urządzić córce pokój w orientalnym stylu, ponieważ zawsze dzieliła jego gust i światopogląd. Kiedy nastolatka przyjeżdża, okazuje się, że wszystko jest inaczej, niż myślał jej ojciec. Patrycja postanawia zająć się długiem swojej siostry Blanki. Nie spodziewa się, że czeka ją zaskakujące spotkanie…

Odcinek 281. - 3.04 o godz. 19:00

Właściciel firmy „Pan Karmel” oferuje Kazimierzowi partię krówek-lombardówek, jako rodzaj słodkiej reklamy. Okazuje się, że podobną ofertę, ale atrakcyjniejszą cenowo złożyła już lombardowi inna firma – „Sweet Tweet”. Dobosz, właściciel „Pana Karmela”, żali się Kazimierzowi, że konkurencja zna każdy jego krok… Mariusz zaczyna podejrzewać, że producent padł ofiarą szpiegostwa gospodarczego.

Rolecki przynosi do lombardu dużych rozmiarów lalkę Golliwoga. Nikt nie wie, co to za lalka i jak ją wycenić. Kiedy w lombardzie pojawia się Nina, pracownicy dowiadują się jaką naprawdę wartość ma zabytkowa lalka.