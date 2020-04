"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 279. Hakerzy atakują lombard! To primaaprillisowy żart któregoś z pracowników?

To nie żart na prima aprilis! W 279. odcinku "Lombard. życie pod zastaw" pracownicy odkryją, że ich strona padła ofiarą hakera! Jak to się wszystko skończy? Zobacz fragment już teraz!

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 279. w środę, 1.04.2020 o godz. 19:00 w TV Puls - sprawdź program tv

Prowadzenie lombardu to zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często i niebezpieczne. Klienci pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań. Są to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, które zastawiają na kilka dni laptop czy telefon. Do lombardu równie chętnie zaglądają zwariowani poszukiwacze okazji, złodzieje czy nawet policjanci.

W 279. odcinku "Lombard. Życie pod zastaw" w lombardzie pojawia się pan Teodor. Ma pretensje o to, że wciąż nie otrzymał zakupionej przez aplikację bransoletki. Beata (Małgorzata Szeptycka) i Roman (Janusz Zagajny) są zdziwieni, nie wiedzą, o jaką transakcję chodzi. Gdy chcą to sprawdzić, okazuje się, że nie mogą wejść ani na stronę lombardu, ani na pocztę e-mail.

Wezwany do lombardu Kazimierz (Zbigniew Buczkowski) postanawia zgłosić sprawę policji. Co się stało z bransoletką i dlaczego lombard padł ofiarą hakera?

