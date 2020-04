"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 282-286. Roman zakochał się w Kaśce? Maciek wraca do lombardu! [CO SIĘ WYDARZY]

Przed nami nowy tydzień z serialem "Lombard. Życie pod zastaw"! Sporo wydarzy się w wątku Patrycji, a w lombardzie znów zobaczymy Maćka. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Odpowiedź znajdziecie w streszczeniach!

W nowych odcinkach serialu "Lombard. Życie pod zastaw" będziemy świadkami licznych zwrotów akcji. Co wydarzy się w życiu prywatnym bohaterów? Jacy odwiedzą ich klienci? Sprawdźcie w najnowszych streszczeniach!

Odcinek 282. - 6.04 o godz. 19:00

Adam dostaje od szefowej drogi zegarek i propozycję awansu. Mężczyzna jednak sprzedaje prezent w lombardzie i w zamian kupuje swojej żonie Lusi złoty łańcuszek z serduszkiem. Tymczasem jego żona zaprasza szefową na kolację do domu. Kiedy po przyjęciu idzie do kuchni, aby zapakować jej kawałek ciasta, ich córka Miśka widzi, jak Lisicka całuje jej tatę w usta… Jak zareaguje Lusia, kiedy córeczka powie jej, co widziała?

Tymczasem Ziutek znajduje podczas remontu mieszkania w starej kamienicy mezuzę. Wszyscy robią sobie nadzieję, że to mezuza jakiegoś zacnego rabina, co podniosłoby jej wartość. Kaśka wraca z zagranicznych wojaży i zaprasza swoją przyjaciółkę Andżelikę i Mariusza na koncert. Zrządzeniem losu bilet dostaje także Roman. Po koncercie rozanielony wpatrując się w plakat piosenkarki, wspomina wieczór. Czy to znak, że Roman zakochał się w Kaśce?

Odcinek 283. - 7.04 o godz. 19:00

Krzysiek Joczys to student prawa, który oblewa egzamin poprawkowy u jednego z profesorów - mimo, że był przekonany, że napisał dobrze. Aby zdać „warunek”, musi zastawić parę rzeczy w lombardzie. Okazuje się, że Lolek zna profesora i umawia Krzyśka ze swoim kolegą, który również studiował prawo. Ten upewnia Krzyśka w przekonaniu, że egzamin jest przekrętem. Kiedy razem z kolegą wykrada prace z gabinetu wykładowców, okazuje się, że nie są one nawet ocenione.

Tymczasem Robert rozmawia z Adkiem o wizycie Patrycji u znajomych Blanki. Dowiaduje się, że doszło do szamotaniny, a Patrycję uratował ktoś, z kim później gdzieś pojechała. Adek próbuje się dowiedzieć, co się stało i kim jest ten tajemniczy „ktoś”. W lombardzie pojawia się kobieta, aby zastawić tablet, twierdząc, że to nieudany prezent dla synka. Tuż po niej zjawia się jej mąż, a na końcu lombard odwiedza 7-letni Bartuś, który wyjawia, co się dzieje u niego w domu…

Odcinek 284. - 8.04 o godz. 19:00

Andzia i Feliks, pensjonariusze domu spokojnej starości, zakochują się w sobie i podejmują decyzję o ślubie. Feliks chce zabrać ukochaną w podróż poślubną do Rzymu i aby zrealizować to marzenie, prosi rodzinę o pomoc finansową. Zięć starszego pana, Daniel, kategorycznie odmawia, mimo że senior oddał jemu i swojej córce cały dom do dyspozycji. Rozgoryczony Feliks podejmuje decyzję o pożyczce pod zastaw nieruchomości.

Tymczasem Benia nie poddaje się w staraniach o dziecko i postanawia zadbać o swoje zdrowie i wzmocnić je suplementacją i jogą. Decyduje się nawet na zakup zastawionego w lombardzie urządzenia, w którym może gotować dietetyczny ryż. Klientka proponuje jej jeszcze coś, co jest bardzo dobre dla kobiet. Co to takiego?

Odcinek 285. - 9.04 o godz. 19:00

Miłosz to młody pasjonat filmu, który wraz z przyjaciółmi próbuje nakręcić film na konkurs. Brakuje im jednak środków na zrealizowanie marzeń. Miłoszowi, który pracuje jako bileter, udaje się namówić do udziału w projekcie znaną aktorkę. Aby znaleźć szybko pieniądze na kamerę, „pożycza” z magazynu teatralnego kilka rekwizytów i zastawia je w lombardzie. Reżyser jednego ze spektakli zmienia jednak koncepcję na rozegranie sceny pojedynku i potrzebuje natychmiast szabli, zamiast pistoletów. Tych, które zostały zastawione.

Kazimierz spotyka przed lombardem swojego znajomego z dawnych lat, Zdzicha. Zachowuje się on bardzo dziwnie – tak, jakby go nie poznał. Kazimierz nie może przestać o tym myśleć i zaczyna drążyć temat. Okazuje się, że mężczyzna ma Alzheimera. Beata postanawia pomóc żonie Zdzicha w zapewnieniu mu fachowej opieki. Zgłasza się do Fundacji „Pod Dębem”, gdzie otrzymują wsparcie. W lombardzie pojawia się Maciek - przyjechał po rzeczy, których brakuje mu w Krakowie. W domu czeka na niego niespodzianka.

Odcinek 286. - 10.04 o godz. 19:00

Przed lombardem zatrzymuje się kobieta z porażeniem mózgowym. Porusza się na wózku elektrycznym, który chce podładować. Następnego dnia Małgośka, bo tak ma na imię kobieta, zaprasza do siebie pracownika lombardu na wycenę wisiorka. Chce go zastawić, aby pojechać na wycieczkę do Krakowa. W domu jest jej siostra, Nitecka, która chce ubezwłasnowolnić siostrę.

Do Patrycji przychodzą podejrzane SMS-y. Tajniak, mający jej telefon na podglądzie, mówi o tym Betonowii Lidce. Ci jednak zajęci są sprawą zabójstwa biznesmena zastrzelonego przez zamaskowanego napastnika.