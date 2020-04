"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 285. Serial zwraca uwagę na sytuację osób chorych na Alzheimera. W odcinku wystąpi prezes Fundacji "Pod Dębem"

Hitowy serial Telewizji Puls i Studia A „Lombard. Życie pod zastaw” od prawie trzech lat prezentuje emocjonujące, bliskie życia historie. W 285. odcinku produkcja porusza temat choroby Alzheimera, która coraz częściej dotyka nasze społeczeństwo. Zobaczymy w nim gościnny udział prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”, Erin Dąbskiej.

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinek 285. w czwartek, 9.04.2020 o godz. 19:00 w TV Puls - sprawdź program tv

"Lombard. Życie pod zastaw" od zawsze prezentuje poruszające i bliskie nad wszystkim historie. Teraz produkcja poruszy trudny temat choroby Alzheimera.

Osoba dotknięta chorobą Alzheimera wymaga stałej i odpowiedniej opieki, adekwatnego leczenia i specjalistycznej rehabilitacji. Szacuje się, że w Polsce na tę nieuleczalną chorobę cierpi ok. 350 000 pacjentów, głównie po 65. roku życia, a do roku 2050 liczba ta wzrośnie do ok. miliona. Dlatego tak ważne jest wspieranie osób chorych i ich opiekunów - nie tylko materialnie, ale również poprzez szereg działań na rzecz poprawy jakości ich życia. Mamy nadzieję, że odcinek serialu „Lombard. Życie pod zastaw”, który porusza wątek Alzheimera, jeszcze bardziej pomoże w szerzeniu świadomości na temat tego schorzenia - podkreśla Erin Dąbska, Prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”

W 285. odcinku serialu w okolicach lombardu Kazimierz (Zbigniew Buczkowski) spotyka swojego znajomego z dawnych lat, Zdzicha. Mężczyzna jednak zachowuje się bardzo dziwnie – tak, jakby go nie poznał. Kazimierz nie może przestać o tym myśleć i zaczyna drążyć temat. Okazuje się, że Zdzich jest chory na Alzheimera, a do tego od kilkunastu godzin nie pojawił się w domu. Następnego dnia Zdzich szczęśliwie się odnajduje, a Beata (Małgorzata Szeptycka) postanawia pomóc jego żonie w zapewnieniu mu fachowej, stałej opieki i rehabilitacji. W związku z tym zgłaszają się do Fundacji „Pod Dębem”.