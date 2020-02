"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 257-261. Marysia nie akceptuje związku Andżeliki i Mariusza! Co jeszcze stanie się w 6. sezonie? [CO SIĘ WYDARZY]

Działo orgonowe, recyklomat, sprzęt kominiarski, granat moździerzowy czy zapalniczka kryjąca tajemnicę – to tylko niektóre rekwizyty, które pojawią się w nowym, 6. sezonie serialu „Lombard. Życie pod zastaw”! Powrócą także ulubieni bohaterowie, na czele z właścicielem lombardu Kazimierzem, którego gra Zbigniew Buczkowski! Sprawdźcie, co wydarzy się w odcinkach 257-261. serialu "Lombard. Życie pod zastaw".

"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 257-261. Emisje od 2 marca, o godzinie 19:00! Prapremiera pierwszego odcinka 6. sezonu „Lombardu…” już w piątek 28 lutego o 20:00!

W nowych odcinkach widzowie TV Puls będą śledzić m.in. losy związku Andżeliki i Mariusza (Dominika Skoczylas, Michał Chorosiński), przekonają się, czy Benia i Beton (Rita Weinar, Dominik Dąbrowski) zostaną rodzicami oraz jaki przewrót w życiu Maćka (Maciej Gisman) i jego mamy Kornelii (Dorota Kamińska) spowoduje powrót ojca Maćka, Henryka (Leszek Wojtaszak). Dojdzie też do zawirowań w życiu żony Adka, Patrycji (Paulina Jeżewska), o której serce postanowi walczyć Ryży (Arkadiusz Tańcula).

Jak zawsze, nie zabraknie perypetii Ziutka (Henryk Gołębiewski), który się ustatkuje, a nawet dobije targu z kominiarzem! Lombard będzie również odwiedzał zaprzyjaźniony Zefel (Krzysztof Hanke) oraz artysta-malarz Hofer (Rafał Cieluch), który otworzy nowy, niecodzienny biznes! Widzowie poznają też nowych bohaterów – rodziców Betona: wcielą się w nich Halina Rowicka i Stanisław Szelc z Kabaretu Elita! A nad wszystkimi będzie czuwał właściciel lombardu, Kazimierz (Zbigniew Buczkowski).

Kiedy premiera nowych odcinków? Andżelika i Mariusz będą razem?Zobacz więcej

Odcinek 257. - 28.02 o godz. 20:00

Do jednego z barów wpada roztrzęsiony mężczyzna. Kitel lekarski wystający spod niedbale narzuconej kurtki wskazuje, że jest lekarzem. Wciąż rozdygotany zamawia setkę wódki, którą szybko wypija. Po wyjściu z lokalu natyka się na szukających go policjantów. Okazuje się, że pacjentka, którą przed chwilą operował Gajda, zmarła na stole operacyjnym. Jej mąż stawia lekarzowi szereg zarzutów i obwinia go o śmierć żony. Czy oskarżenia stawiane lekarzowi są zgodne z prawdą?

Gajda ma również duży problem osobisty, który kładzie się cieniem na jego małżeńskim życiu. Niespodziewane lekarz będzie miał okazję zrehabilitować się w… lombardzie. Z jakiego powodu i czy szokujące wydarzenia wpłyną na Gajdę? Czy będzie to początek zmian w jego życiu?

Tymczasem w lombardzie radosne, rodzinno-towarzyskie wydarzenie! Pojawia się też dawno niewidziany Hofer (Rafał Cieluch), który wpada na kolejny pomysł biznesowy. Organizuje „komnatę furii”. W związku z tym przychodzi do lombardu po narzędzia „zniszczenia”. Czy osiągnie sukces?

Odcinek 258. - 03.03 o godz. 19:00

Matuszyńscy to małżeństwo jakich wiele – oboje pracują i wychowują dorosłą już, 20-letnią córkę, która poszła w ślady ojca i chce zostać nauczycielką. Mimo iż sprawiają wrażenie szczęśliwej rodziny, na większości zdjęć, szczególnie tych z dzieciństwa Basi, Katarzyna Matuszyńska jest smutna. Jej córka nie miała z tym jednak większych problemów, jak i z faktem, że jej rodzice trochę zamienili się rolami – tata przytulał ją częściej niż mama, a mama naprawiała zamki w drzwiach…

Zawodami też się „wymienili”, bo tata jest nauczycielem, a mama jeździ na taksówce… Pewnego dnia ni stąd, ni zowąd, Katarzyna informuje rodzinę, że chce się rozwieść i przedstawia swój i tylko swój plan na resztę jej życia. Jej mąż i córka są w totalnym szoku. Co jest powodem decyzji Katarzyny i jakie ma plany?

Do lombardu przychodzi kilka razy nieśmiały chłopak, zastawiając sportowe gadżety, wprost po zakupie ze sklepu. Dlaczego tak dziwnie się zachowuje?

Andżelika (Dominika Skoczylas) i Mariusz (Michał Chorosiński) teoretycznie wiodą radosne, wspólne życie. Teoretycznie, bo Marysia, córka Andżeli, dostarcza jej codzienną porcję smutku. O co może chodzić?

Odcinek 259. - 04.03 o godz. 19:00

36-letni Jarek Drzazga spędza dnie i noce przed komputerem. Twierdzi, że będąc testerem gier, musi tak robić, bo to jego praca. Jego żona Iwona jest załamana - Jarek nie tylko nie pomaga jej w opiece nad ich półrocznym dzieckiem, ale jest kompletnie nieodpowiedzialny. Wkrótce zostaje im odłączony prąd, ponieważ Jarek wydał wszystkie pieniądze na wirtualną postać i rekwizyty do gry. Iwona postanawia zareagować na nałóg męża i chce sprzedać jego sprzęt w lombardzie. Jak zakończy się ta historia? Czy Jarek się w końcu ocknie?

Adek (Mateusz Murański) jest zły, że ulica, przy której mieści się lombard, została opanowana przez miejscowych pseudorajdowców stwarzających zagrożenie dla ludzi. Jeden z nich zaprasza nawet Blankę, siostrę Patrycji (Paulina Jeżewska) na przejażdżkę a ta ochoczo na to przystaje. Czy będą z tego kłopoty?

Lombard staje się miejscem, które jest pod obserwacją. Kto ją zlecił i dlaczego? Kim jest zakapturzona postać czająca niedaleko wejścia do sklepu?

Odcinek 260. - 05.03 o godz. 19:00

Mariusz Nowak to zwariowany ekolog, ale też twardo stąpający po ziemi biznesmen. Aby połączyć te dwie, zdawałoby się sprzeczne cechy i pasje, otwiera zakład druku 3D, a jako materiału do drukarek używa odzyskiwanego z recyklingowanych plastikowych butelek surowca rPET.

Niestety w Polsce jest on praktycznie nie do zdobycia, a sprowadzanie z zagranicy jest drogie. Mariusz Nowak postanawia więc zainwestować w recyklomat i ustawić go przed lombardem. Składa propozycję Kazimierzowi (Zbigniew Buczkowski). Czy właściciel lombardu zgodzi się na wspólny interes? Czy klienci lombardu są gotowi na nowe – nieznane – wyzwania?

Marysia wciąż nie jest w stanie zaakceptować miejsca, jakie w życiu jej i Andżeliki (Dominika Skoczylas) zajął Mariusz (Michał Chorosiński). Tęskni za zmarłym ojcem i daje temu wyraz niemal na każdym kroku, utrudniając jednocześnie życie pozostałym członkom rodziny. Dziewczynka ewidentnie dąży do konfliktu z Mariuszem. Co na to Andżelika i córka Mariusza, Julia?

Odcinek 261. - 06.03 o godz. 19:00

Grupa miłośników historii i militariów prowadzi małe prywatne muzeum. Eksponaty zbierają podczas wypraw do lasów z wykrywaczami metali. Pewnego dnia dowiadują się, że teren fortów, na których mieści się ich placówka, przejmuje deweloper a oni muszą się stamtąd wynieść. Szef grupy „Saper” nie zgadza się z takim traktowaniem. Jego partnerzy nie zamierzają jednak walczyć z deweloperem i zastanawiają się, jak zabezpieczyć zgromadzone w muzeum artefakty. Czy granat moździerzowy, który miłośnicy broni mają w swoim małym muzeum, jest atrapą, czy może jednak niewybuchem? Jak skończy się rozgrywka pomiędzy grupą militarną a deweloperem? Czy „Saper” dogada się z resztą grupy, czy rozpocznie ze wszystkimi wojnę?

Życie Maćka (Maciej Gisman), odkąd niespodziewanie pojawił się jego ojciec, trochę się skomplikowało. W mieszkaniu trwa nieustający konflikt pomiędzy matką Maćka, Kornelią (Dorota Kamińska) a Henrykiem. Jak Maciek znosi kłótnie rodziców? Dodatkowo, Henryk odwiedza lombard i chciałby porozmawiać z Kazimierzem (Zbigniew Buczkowski). O co może chodzić?

Tymczasem dziewczyna Maćka, Weronika (Marika Klarman) wyjeżdża do Krakowa. Czy Maciek zdecyduje się zostawić kłócących się rodziców i pojedzie do niej na dłużej?