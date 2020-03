"Lombard. Życie pod zastaw" odcinki 262-266. Benia straci dziecko?! Maciek zostanie napadnięty w Lombardzie! [CO SIĘ WYDARZY]

Czas na nowy tydzień z serialem "Lombard. Życie pod zastaw"! W najbliższych odcinkach na pewno nie zabraknie emocji, a wielu bohaterów przeżyje prawdziwe trzęsienie ziemi! Sprawdź streszczenia!

W nowych odcinkach serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pracownicy znów spotkają mnóstwo ciekawych osób - jedne wątki będą tragiczne, inne zabawne. Nie będzie to jednak ich jedyna zagwozdka - poukładanie życia prywatnego również będzie nie lada wyzwaniem.

Odcinek 262. - 9.03 o godz. 19:00

15 lat po tym jak zaginął syn Ireny, do jej drzwi puka dziwny, zniszczony życiem mężczyzna. Twierdzi, że jest jej synem i ostatnie kilkanaście lat spędził w więzieniu w jednym z afrykańskich krajów. Szczęśliwa Irena podejmuje niełatwą próbę odbudowania relacji z Ignacym i zastawia resztkę antyków, aby mieć pieniądze na nowe ubrania i dentystę dla syna. W końcu jednak zaczyna podejrzewać, że nie jest on tym, za kogo się podaje.

W lombardzie pojawia się również emerytowany pasjonat gier komputerowych – pan Drzewulski. Gra w sieci i potrzebuje pieniędzy na nowy sprzęt, który złoży mu jego kumpel od gier – Krystek. Spienięża w tym celu zabytkowe radio. Niestety wkrótce po transakcji w lombardzie pojawia się żona pana Drzewulskiego... Lolek cieszy się ze wspólnych chwil z Dagmarą, jednak niewyjaśnione sprawy z Martą nie dają mu spokoju. Wypytuje o nią Kazimierza. Jakiś czas później Lolek dostaje od Marty SMS-a, którego zauważa też Dagmara.

Odcinek 263. - 10.03 o godz. 19:00

Marlena właśnie została magister fizjoterapii. Niestety, z powodu nowych regulacji prawnych nie może znaleźć pracy. Kiedy jej ojciec dostaje udaru, sytuacja w domu staje się ciężka i dziewczyna musi jak najszybciej zacząć zarabiać pieniądze. W końcu dostaje ofertę pracy w prywatnej klinice, ale żeby ją zacząć musi odbyć drogie kursy specjalistyczne. Szef kliniki mówi jej, że jest też inna metoda, żeby zapłacić za szkolenia... Marlena nie chce nawet o tym słyszeć!

Tymczasem Rolecki przynosi do lombardu dziwną rzecz - twierdzi, że to ozdoba ogrodowa. Benia kupuje ją prywatnie za 16 zł. Nie spodziewa się, że jest to działo orgonowe - ezoteryczny przedmiot skupiający moce z kosmosu. Wartość przedmiotu może sięgać nawet do 1000 zł. Zawiedziony brakiem udziałów w zyskach Rolecki, przynosi do lombardu drugie „działo” – swoje autorskie dzieło zrobione z metalowych rurek pomalowanych miedzianą farbą…

Benia z Betonem, jako świeżo upieczeni małżonkowie, niedawno wrócili z miesiąca miodowego na Kanarach. Benia dodatkowo, dzięki ciąży, promienieje szczęściem! Młodzi wreszcie mają szansę spędzić sami leniwy wieczór przed telewizorem. Spokój i ciszę przerywa krzyk Beni dochodzący z łazienki…

Odcinek 264. - 11.03 o godz. 19:00

Tomasz Błędowski „Błędny” pojawia się w lombardzie, aby odebrać zastaw – stylową zapalniczkę. Chwilę później, po sfinalizowaniu transakcji, orientuje się, że jest obserwowany. Nie tylko on... Gdy Maciek idzie na zaplecze lombardu, zostaje napadnięty przez mężczyznę, który pyta o klienta odbierającego zapalniczkę. Maciek cały czas gości u siebie swoich rodziców. Pewnego dnia ojciec proponuje mu wspólny biznes. Z Krakowa przyjeżdża Weronika. Bardzo martwi się o życie Maćka. Niepokoi ją też, że Maćkiem interesuje się Blanka…

Do lombardu przychodzi Wacek, który szuka ramy, w którą mógłby oprawić lustro w swoim dobrze funkcjonującym ciucholandzie. Andżelika proponuje mu kupno gotowego lustra, którego zastaw właśnie się kończy. Jest też pod wrażeniem ilości zainteresowanych nim kobiet. Ewidentnie widać, że słomiany wdowiec stał się „łakomym kaskiem” dla kokietujących go pań.

Odcinek 265. - 12.03 o godz. 19:00

Bibi to studentka, która marzy o zrobieniu sobie artystycznego tatuażu. W jednym z klubów odbywa się zjazd tatuatorów. Dziewczyna postanawia się tam udać, głównie po to, aby spotkać znanego tatuażystę - niejakiego Remixa. Artysta zgadza się na wykonanie tatuażu. Niestety, coś chyba poszło nie tak, ponieważ dwa tygodnie później skóra nadal nie chce się goić, a tatuaż zaczyna się „rozlewać”. Bibi postanawia, że nie daruje mistrzowi i robi „zadymę”. W całą sprawę nieoczekiwanie wplącze się także Adek.

Tymczasem w konspiracyjnych warunkach dochodzi do spotkania „Ryżego” z „Krawcem”. Podczas rozmowy okazuje się, że Ryży nadal myśli o Patrycji i ma związany z nią plan. Kolejnego dnia lombard odwiedza „Kita” – człowiek „Krawca” – i przynosi do zastawienia bransoletę, posiadającą znaczący grawer związany z Patrycją i Ryżym. Adek wpada w szał!

Odcinek 266. - 13.03 o godz. 19:00

Laura to 30-latka, chwilowo niepracująca z powodu kłopotów zdrowotnych córeczki. Dziewczynka ma zwyrodnienie kręgosłupa i wymaga rehabilitacji. Jej mąż, Michał, ambitny prawnik, jest świeżo po awansie do ministerstwa i czeka go przeprowadzka do Warszawy. Pewnego dnia Michał przypadkowo widzi jak Laura spotyka się z nieznanym mu mężczyzną. Z jego perspektywy wygląda to jak spotkanie kochanków – w pewnym momencie oboje mocno przytulają się do siebie… Zszokowany Michał postanawia wynająć prywatnego detektywa, aby zbadał co ukrywa przed nim żona.

W lombardzie awanturę urządza klientka, która oskarża personel o uszkodzenie depozytu. Przy wyjściu mija się z kominiarzem, który proponuje wszystkim kupno kalendarzy na szczęście. Kominiarz zainteresował Ziutka, który ma coraz więcej remontowych zleceń i nawet Kazimierz jest dumny z faktu, że Ziutek został dobrze rokującym „mikro przedsiębiorcą”. Tymczasem Benia zostaje wypisana ze szpitala. Mimo zwolnienia, chce jak najszybciej wrócić do pracy. Kazimierz przeprowadza z nią ojcowską rozmowę, przy okazji wyjawiając fakty ze swojego życia, które mają pomóc jej w odzyskaniu równowagi.