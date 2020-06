"Lombard. Życie pod zastaw". W lipcu ruszają zdjęcia do 7. sezonu! Fabuła nowych odcinków będzie nawiązywać do epidemii koronawirusa

Trwają przygotowania do 7. sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Aktorzy już w lipcu wrócą na plan produkcji, aby nakręcić nowe odcinki. 7. sezon będzie liczył 48 odcinków, premiera w TV Puls zaplanowana jest na jesień 2020.

Telewizja Puls i Studio A rozpoczynają w lipcu zdjęcia do 7. sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw"

Już od czerwca trwają zdjęcia do przerwanego 6. sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Kilka z pierwszych scenariuszy zostało przepisanych i nawiązuje do epidemii koronawirusa. W lipcu aktorzy rozpoczną zdjęcia do 7. sezonu, którego premierę w TV Puls zaplanowano na jesień 2020. Co wydarzy się w nowych odcinkach?

W 7. sezonie pojawią się klienci, których historie jak zawsze dostarczą wielu emocji. Lombard odwiedzi m.in. mężczyzna, który kupi perkusję, ale w zamian zastawi masażer swojej żony. Co z tego wyniknie? Z kolei inny klient przyniesie piękną, grawerowaną flintę bractwa kurkowego. Pracowników lombardu zaskoczy też wizyta chłopca, który będzie chciał sprzedać pistolet na wodę.

Dużo będzie się działo również w życiu głównych bohaterów - o Mariusza (Michał Chorosiński) upomni się jego przeszłość agenta specjalnego. Za to w życiu “domowym” czekają go wreszcie radosne chwile z ukochaną Andżeliką (Dominika Skoczylas) – do czasu, gdy nie powróci Olga (Beata Śliwińska). Lolek (Jerzy Górski), za sprawą źle ulokowanych uczuć, znajdzie się w centrum afery kryminalnej, a Maciek (Maciej Gisman) odkryje nowe, dość specyficzne i niebezpieczne hobby. W życiu Beni (Rita Weinar) i Betona (Dominik Dąbrowski) zapowiada się karuzela wydarzeń – zarówno tych radosnych jak i dramatycznych. Z kolei właściciel lombardu Kazimierz i jego żona Beata (Zbigniew Buczkowski, Małgorzata Szeptycka) zaangażują się w działalność charytatywną, a Ziutek (Henryk Gołębiewski), który prowadzi własną firmę remontową, przyjmie duże zlecenie - jego finał będzie zupełnie inny, niż oczekiwał... Czy to dobrze, czy źle, okaże się już jesienią – tylko w TV Puls.

W serialu regularnie pojawiają się też znani goście – do tej pory lombard odwiedzili m.in.: Paweł Nastula, Radek Liszewski z zespołu „Weekend”, Aleksander Doba, Michał Wiśniewski, Bartek Marszałek, Tomasz „Niecik” i Kabaret z Konopi.

Serial „Lombard. Życie pod zastaw” cieszy się ogromną popularnością – na początku bieżącego roku hitowa produkcja otrzymała od widzów trzecią z rzędu Telekamerę Tele Tygodnia. Piękny jubileusz świętował na gali również Henryk Gołębiewski, który z okazji 50-lecia od debiutu na ekranie otrzymał Nagrodę Specjalną Telewizji Puls. Aktor wciela się w „Lombardzie” w jedną z bardziej lubianych przez widzów postaci – Ziutka.

W oczekiwaniu na nowe odcinki, TV Puls zaprasza na emisje powtórkowe od poniedziałku do piątku od 18.00, a także na fanpage serialu, gdzie w piątki o 20.00 można oglądać internetowy miniserial „Lombard po godzinach”.