"Lost: Zagubieni". Evangeline Lilly nie chce poddać się kwarantannie! Daniel Dae Kim ma koronawirusa

Evangeline Lilly nie chce poddać się kwarantannie, choć kilka dni temu media obiegła wiadomość, że jej kolega z planu "Lost: Zagubieni", Daniel Dae Kim jest już zarażony koronawirusem. Aktorka uważa, że narzucane przez rządzących ograniczenia odbierają jej poczucie wolności.

Evangeline Lilly nie przestrzega kwarantanny. Gwiazda serialu "Zagubieni" wyznała, że sytuacja spowodowana koronawirusem przypomina jej stan wojenny i odbiera poczucie wolności.

Wszyscy powinniśmy się uspokoić, wziąć głęboki wdech i przyjrzeć się faktom. Nie pokrywają się one z globalnymi blokadami, kontrolą i szaleństwem, którego doświadczamy - napisała na Instagramie.

Oburzeni fani apelują, aby w imię bezpieczeństwa swojego i innych stosowała się do zaleceń WHO i nie opuszczała domu. Aktorka ma problemy z odpornością, przez co sama znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Na całym świecie koronawirusem zarażonych jest już 276 tys. osób, a ponad 11 tys. zmarło.

Warto wspomnieć, że jej kolega z planu "Zagubionych" - Daniel Dae Kim ma koronawirusa. Aktor niedawno podzielił się tą informacją za pomocą mediów społecznościowych. Jak się okazuje, Kim został zdiagnozowany na Hawajach po powrocie z Nowego Jorku.

Wygląda na to, że wszystko będzie dobrze, ale chciałem podzielić się z wami moją podróżą z nadzieją, że posłuży wam informacjami i da nadzieję - napisał.

Źródło: Cover Video, x-news