"Love Island". Ada Śledź i jej chłopak poszukiwani przez policję! Co się stało?

Ada Śledź udostępniła ostatnio na swoim InstaStory filmik z romantycznej przejażdżki ze swoim ukochanym. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby para nie pędziła w szaleńczym tempie przez ulice Warszawy. Celebrytka pokazała na nagraniu licznik prędkości, który przekraczał 200 km na godzinę.

Plejada postanowiła w tej sprawie skontaktować się z policją. Podkomisarz Rafał Radwaniak powiedział serwisowi, że warszawska policja wszczęła już poszukiwania kierowcy.

Prowadzimy już czynności zmierzające do ustalenia tego, kto kierował Mercedesem. Ustalamy też, w którym dokładnie miejscu kierowca zaczął przekraczać dozwoloną prędkość. Jeśli chodzi o to, co groziłoby temu kierowcy za jechanie z prędkością 208 km/h, to jest bardzo wiele możliwości, ale najpierw musimy ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia