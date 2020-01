"Love Island". Maciek odpowiada Oliwii: Jeśli zostanę uniewinniony, mogę odbić piłeczkę

Dramat między Oliwią a Maćkiem z "Love Island" trwa. Dziewczyna wydała specjalne oświadczenie, w którym opowiedziała o koszmarze, jaki przeżyła podczas związku z Islanderem. Na koniec uczestniczka "Love Island poinformowała, że złożyła doniesienie na swojego byłego partnera.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Maćka. Na swoim Instastory mężczyzna przyznaje, że nie wie, jaki cel ma jego była partnerka publikując wszystkie te informacje. Zaznaczył jednak, że także wyda specjalne oświadczenie, nad którym już pracuje jego prawnik. Dodał także, że jeśli zostanie uniewinniony, to może "odbić piłeczkę".

Tak się zastanawiam, co to wszystko ma na celu i ciężko powiedzieć, czy to może zastój na Instagramie, czy jakiś pan adwokat wpadł na pomysł, że można zarobić, tylko jakim kosztem? Może nie powiedział Oliwii, że jeśli zostanę uniewinniony, to mogę odbić piłeczkę, a wtedy jestem na korzystniejszej pozycji. Nie będę teraz zdradzać szczegółów, nie będę mówił jak było, o co chodziło i tak dalej. Wszystkiego i tak się dowiecie.