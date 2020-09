"Love Island. Wyspa miłości 2" odcinek 7. Nowi uczestnicy czają się na dziewczyny! Która para jako pierwsza spędzi noc w "kryjówce"?

Jedna dziewczyna odpadła z programu, ale już pojawili się dwaj panowie. Teraz jest ich ośmiu, a singielek tylko sześć. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, co to oznacza i jakie rozstrzygnięcia przed nami. Nikt już nie ma wątpliwości, że w każdym odcinku dzieje się coś wyjątkowego.

"Love Island. Wyspa miłości 2" odcinek 7. - co się wydarzyło?

Jedna dziewczyna odpadła z programu, ale już pojawili się dwaj panowie. Teraz jest ich ośmiu, a singielek tylko sześć. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, co to oznacza i jakie rozstrzygnięcia przed nami. Nikt już nie ma wątpliwości, że w każdym odcinku dzieje się coś wyjątkowego.

Zaskakujący finał przeparowania i nowy, który ma chrapkę na Julię! Kto wrócił do domu?Zobacz więcej

Nowe pary to: Oliwia i Igor, Julia i Karol, Ada i Dominik, Alicja i Bartek, Ola i Rafał oraz Natalia i Mikołaj. Do wzięcia są natomiast Mundek i Mika, który rozpoczął swój pobyt w willi od masażu Natalii. - Myślę, że Mika nie jest w stanie mi zagrozić. To nie jest styl Julii ani chyba żadnej z kobiet - stwierdził Karol. Jednak Julia oceniła, że nowy uczestnik podoba jej się najbardziej ze wszystkich panów. - Lubię takich mężczyzn jak on - powiedziała też Alicja. Każda z pań próbowała zbliżyć się do Miki.

Rano Mundek i Mika postanowili poważnie porozmawiać. Mundek wyznał, że swoje zainteresowanie kieruje w stronę Alicji, Julki i Natalii. Mika przyznał natomiast, że potrzebuje czasu, aby się otworzyć. Z kolei Dominik postanowił zbliżyć się do Julii. To sprawiło, że Ada poczuła się zagrożona. Wieczorem Islandersi dostali sms, w którym pojawiła się zapowiedź wspólnej nocy jednej z par w kryjówce. Każdy miał wskazać swój typ, kto powinien znaleźć się w niej jako pierwszy. O tym, która para otrzyma możliwość spędzenia intymnych chwil sam na sam dowiemy się w następnym odcinku!

Tak wygląda tajemniczy masażysta Natalii! Stworzą nową parę?Zobacz więcej