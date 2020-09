"Love Island. Wyspa miłości 2" odcinek 7. Tak wygląda Misak "Mika" Chaczatrian, czyli tajemniczy masażysta Natalii. Stworzą nową parę?

Na wyspie miłości szczęście w końcu uśmiechnęło się do Natalii. W niedzielnym odcinku poznała tajemniczego masażystę, z którym - być może - stworzy teraz parę. Kim jest i jak wygląda nowy uczestnik "Love Island. Wyspa miłości 2"? Poznajcie go bliżej!

W niedzielnym odcinku Natalia dostała wiadomość zachęcającą ją do wyjścia przed willę, aby zasmakować kolejnych wrażeń. Na zewnątrz czekał na nią przystojny masażysta, który jako kolejny uczestnik zamelduje się w willi Love Island!

Kim jest nowy Islander? Tajemniczy masażysta Natalii to 28-letni Misak Chaczatrian, czyli Mika. Pochodzi z Armenii, na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta, a w wolnych chwilach trenuje brazylijskie jiu-jitsu. Przyjaciele doceniają w nim szczerość i szacunek do innych ludzi, bez wątpienia może się także pochwalić odwagą:

Brałem udział w gonitwie byków w Hiszpanii i zostałem prawie dźgnięty rogami przez byka! - wyzna w programie.

Mika zapytany o doświadczenie w związkach przyznaje, że nie jest zbyt duże: ma za sobą tylko jedną poważniejszą relację, która przetrwała dwa lata. Od trzech lat jest sam, ale liczy na to, że pobyt w willi zmieni ten stan rzeczy.

Udział w "Love Island" to dla niego okazja do przeżycia niesamowitej przygody, dzięki której być może pozna wymarzoną kobietę: najlepiej, jeśli będzie to brunetka średniego wzrostu z pięknym uśmiechem. Zdaniem Misaka, najważniejszą cechą przyszłej partnerki powinna być wierność!

Czy Natalia i Mika stworzą nowa parę w programie?