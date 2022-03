"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 20. Kuba i Josie wylądowali w kryjówce! Było gorąco? Roksana jest w trudnej sytuacji!

Za nami 20. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Kuba i Josie wylądowali w kryjówce! Było gorąco? Roksana jest w trudnej sytuacji! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 20. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Działo się w 20. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5". Wyspiątka były ciekawe wrażeń Kuby i Josie z nocy w Kryjówce. To gorąca para i pewnie wiele się działo, ale Góral uznał, że pewne rzeczy zostawią tylko dla siebie i powiedział, że w nocy do niczego nie doszło.. Josie nie dawało spokoju spotkanie jej Kuby z Roksaną, dlatego od samego rana dopytywała o szczegóły ich rozmowy. Jedna kobieta, nie powinna krzywdzić drugiej kobiety – Josie wyraźnie miała żal do Roksany.

W takiej sytuacji wystarczył byle drobiazg aby doszło do spięcia - tym razem pretekstem były jakieś uwagi o operacji nosa. Zapanowała niezręczna sytuacja...Roksana poczuła się zaatakowana, poszukała wsparcia u Oliwii, pociekły łzy… Oliwia chciała poznać też drugą stronę tej spiny – próbowała wytłumaczyć Josie, że Roksana jest w trudnej sytuacji. Czas na rozluźnienie atmosfery! Panie dostały niepowtarzalną okazję aby uwolnić swoją artystyczną duszę i przy użyciu farb pomalować ciała partnerów.

Zabawę przerwał SMS - Wskoczcie w swoje najlepsze outfity, przed Wami romantyczna randka! – przeczytali Ania i Włodek. Para wybrała się na kolację i spacer. Urokliwa sceneria sprawiła, że Islanderzy spędzili romantyczne chwile w swoim towarzystwie. Na Wyspie miłości nie warto chować urazy więc Josie postanowiła ostatecznie rozmówić się z Roksaną. Islanderka, pod wpływem rozmowy z Oliwii, doszła do wniosku, że kierowała nią zazdrość o Kubę. Wszystko wyjaśnione, chyba koniec spiny i Roksana mogła wrócić do swojego głównego problemu, tj. czy wybrać Daniela czy Jakuba. Konrad zabrał obu chłopaków aby rozwiązać problem tego trójkąta. Nie wiadomo czy takiego rozwiązania oczekiwał dla Roksany, bo okazało się, że żaden z nich nie jest zainteresowany dalszym zabieganiem o nią.

Wiadomość o tym trafiła do Julii, która podzieliła się nią z Roksaną. Na wieść o tym, że obaj konkurenci ją opuszczają doszedł do głosu jej ognisty temperament - zaraz jak odpalę te wroty!!! Natychmiast wezwała obu, będzie lańsko – tyle zdążył powiedzieć Jakub idąc na rozmowę z dziewczyną! Daniel musiał zmierzyć się z pytaniem: co ty chcesz? Z trudem przyznał, że z nią jednak nie i woli iść w stronę Julii. Jako drugi został "przepytany" Jakub: co mówiłeś po śniadaniu Konradowi? – oświadczył, że odpuszcza kierunek poznawania jej. W jednej chwili z kłopotu nadmiaru została Roksanie pustka...