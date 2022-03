"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 22. Julia i Daniel odpadli z programu! Wielki powrót Piotrka Jakimczuka i Macieja Dąbrowskiego! Namieszają w Casa Amor?

Za nami 22. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5"! Działo się! Julia i Daniel odpadli z programu! Wielki powrót Piotrka Jakimczuka i Macieja Dąbrowskiego! Namieszają w Casa Amor? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 22. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5"!

Oj, działo się w 22. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5"! Wczoraj widzowie w głosowaniu zdecydowali, że dla Roksany i Sidiki kończy się przygoda na Wyspie. Karolina Gilon stwierdziła jednak, że w willi nadal jest zbyt tłoczno. Zaprosiła do siebie osoby, które także otrzymały wiele głosów od widzów programu. Josie, Ania, Julia, Konrad, Kuba i Daniel – to ich dalsze losy znalazły się w rękach Islanderów. Każdy z nich miał wskazać chłopaka i dziewczynę, którzy powinni opuścić program.

Wyspiarze jednogłośnie zdecydowali, że to Daniel powinien spakować walizki. Głosy na dziewczyny rozłożyły się po równo – Ania i Julia, były już jedną nogą poza willą. O tym kto powinien odpaść zdecydowali uratowani przed eliminacją Josie, Konrad i Kuba. Islanderka chciała ochronić Julię, jednak panowie zdecydowali, że to uśmiechnięta 22-latka musi opuścić program. Ania zostaje w programie.

Wieczór pełen emocji dał się wszystkim we znaki. Po spotkaniu w Kręgu Ognia Wyspiarze rozmawiali o tych trudnych wyborach. Patrycja starała się wytłumaczyć dlaczego chciała wyeliminować Anię. Jednak rozmowa między Islanderkami wymknęła się nieco spod kontroli i doszło do ostrej spiny. Nie będą się ze sobą przyjaźnić, a jedynie tolerować. Poranek rozpoczęła niespodziewana pobudka: Karolina Gilon ponownie zwołała ekipę Wyspy w Kręgu Ognia. W willi są obecnie trzy pary i czwórka singli... tak dłużej być nie może.. Czas na przeparowanie! Tym razem wybierały dziewczyny. Ku zaskoczeniu wszystkich Ania zaprosiła do siebie Włodka! Przecież jeszcze dzień wcześniej sama zakończyła tą relację. Hmm czyżby znów zmieniła zdanie? Ola wybrała Jakuba, Patrycja wciąż z Łukaszem, a Oliwia rzuciła się w ramiona Konrada.

Resztę dnia Islanderzy spędzili na rozmowach. Ola chciała poznać Jakuba, jednak po krótkiej rozmowie stwierdziła, że z tego nic nie będzie – To nie jest w ogóle mój typ osobowości – zwierzyła się Josie, że wolałaby zbliżyć się do Włodka. Ania i Patrycja próbowały, z pomocą Oliwii, dojść do porozumienia, jednak próby mediacji nie przyniosły efektu. Obie doszły do wniosku, że po prostu nie będą ze sobą rozmawiać… - No nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy musiał mnie lubić – kulinarnie podsumowała konflikt Patrycja. Konrad z Oliwią, po krótkim rozstaniu, nadrabiali zaległości i wprost nie mogli się doczekać nocy spędzonej we wspólnym łóżku. No cóż, jeszcze będą musieli chwilę zaczekać, ponieważ wieczorem Islanderki otrzymały wiadomość! - Czas na zasłużony odpoczynek. Wyjdźcie po cichutku przed willę – brzmiał SMS. Tam czekała na nie limuzyna ze znajomym szoferem… Piotrek Jakimczuk, uczestnik 3. edycji „Love Island. Wyspa miłości” zabrał dziewczyny do willi CASA AMOR! Doświadczony Islander przyznał, że drogi jego i poznanej w programie Walerii rozeszły się, jest więc singlem i nadal szuka miłości! Czy tym razem uda mu się ją znaleźć?