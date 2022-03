"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 27. Patrycja wróciła z Mikołajem z Casa Amor! Załamany Łukasz postanowił opuścić program!

Za nami 27. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Patrycja wróciła z Mikołajem z Casa Amor! Załamany Łukasz postanowił opuścić program! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 27. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Za nami najbardziej emocjonujące przeparowanie w programie. Po kilkudniowej rozłące Islanderzy musieli zdecydować czy chcą stworzyć parę z nowym uczestnikiem, czy pozostają w poprzednim związku. Gdy w Kręgu Ognia stanęła Karolina Gilon wśród Wyspiarzy zapanowało ogromne napięcie. Jako pierwszy głos zabrał Włodek. Chłopak po wielu kryzysach w związku z Anią postanowił zmienić partnerkę i zaprosił do siebie Laurę. Ania za to wróciła do willi z Jurkiem – To jest to czego szukałam! – powiedziała o swoim nowym wybranku.

Nadszedł czas na wybór Łukasza. Islander przyznał, że Natalia jest bardzo w jego typie, jednak jego serce należy do Patrycji. Chłopak był przekonany, że partnerka wróci do willi sama. Tak się jednak nie stało. Patrycja wkroczyła do Kręgu Ognia wraz z poznanym w Casa Amor Mikołajem – To nie była łatwa decyzja – powiedziała Wyspiarka i od razu chciała przeprosić Lucasa za swoje zachowanie. Chłopak nie chciał jednak wysłuchać jej tłumaczenia, zarzucił dziewczynie, że wszystko co mówiła było kłamstwem i pod wpływem emocji podjął decyzję o natychmiastowym opuszczeniu Wyspy. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. W oczach wszystkich Islanderów pojawiły się łzy...

Emocje sięgnęły zenitu, ale to nie koniec wieczoru. Czas na wybór Jakuba - stworzył parę z nową uczestniczką Sandrą – Czuję, że coś z tego będzie – argumentował swój wybór. Jego dotychczasowa partnerka Ola wróciła do willi w towarzystwie Piotra. Jako czwarty swoją decyzję ogłosił Konrad. 26-latek zdecydował się na dalsze budowanie związku z Oliwią. Dziewczyna wróciła z Casa Amor sama, co oznacza, że nadal pozostają parą! - Moje serce bije tylko do Konrada – wyszeptała Wyspiarka. Przyznała jednak, że miała chwilę zawahania...

Całe przeparowanie bardzo stresowało Kubę. Stwierdził, że gdyby Josie wróciła z nowym partnerem, chyba pękłoby mu serce. Góral zdecydował, że to z nią chce tworzyć związek. Uczestnik szybko przekonał się o wierności partnerki. Oboje zdali test lojalności i wydają się bardzo dobraną parą! Rafał i Maciej z Casa Amor oraz singielki z willi musieli zaś spakować walizki i opuścić Wyspę Miłości. Po emocjonującym spotkaniu z Karoliną Gilon Wyspiarze cieszyli się swoją obecnością i nadrabiali zaległości. Tylko Patrycja nie mogła poradzić sobie z zaistniałą sytuacją... Żałowała, że Łukasz nie dał jej możliwości aby wyjaśniła swoje zachowanie. Niezręcznie poczuł się też Mikołaj, który nie wiedział jak może zareagować i pocieszyć dziewczynę - Myślałem, że inaczej będzie wyglądał mój powrót tutaj – przyznał chłopak. Czy ich dopiero co rozpoczęta relacja wytrzyma kryzys, a Patrycja poradzi sobie z narastającym poczuciem winy?

