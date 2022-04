"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 28. Wielka drama na wyspie! Kryzys w związku Konrada i Oliwii! Dziewczyny zarzucają jej, że jest fałszywa!

Za nami 28. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Wielka drama na wyspie! Kryzys w związku Konrada i Oliwii! Dziewczyny zarzucają jej, że jest fałszywa! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 28, odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Po emocjonującym przeparowaniu i odejściu Łukasza czas na pierwszą noc, w nowych lub zupełnie starych parach, które nie mogły się od siebie oderwać. Nazajutrz zakochani zjedli razem śniadanie. Josie wypytywała swojego Górala o to, co działo się w willi pod jej nieobecność, robiąc mu żartobliwe sceny zazdrości. Oliwia z Konradem rozmawiali zaś o szczerości. Dziewczyna deklarowała, że nawet gdyby zrobiła coś złego, to od razu by mu o tym powiedziała. Nieco innego zdania są za to pozostali Islanderzy...

Mikołaj, Jurek i Piotr rozmawiali o wydarzeniach w Casa Amor i doszli do wniosku, że zachowanie Oliwii względem Konrada nie jest do końca szczere, a dziewczyna nie wyjaśniła mu dokładnie co wydarzyło się podczas pobytu w Casa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zabawę i pocałunek z Piotrem – to nie było takie dla potrzeby gry – stwierdził Mikołaj. Tego samego zdania były Patrycja, Ania, Ola i Josie. Islanderki uważają nawet, że Oliwia specjalnie namawiała Olę na stworzenie pary z Piotrem, by w razie powrotu do willi i zmiany uczuć przez Konrada mieć opcję zapasową. Swoimi wątpliwościami co do szczerości Oliwii postanowiły podzielić się z Konradem. Chłopak był zaskoczony, tym bardziej, że tą samą informację przekazał mu Kuba i Włodek, a za chwilę sam Piotr – Mam nadzieję, że gdzieś te opinie dziewczyn i chłopaków były mylne co do jej osoby, nie chciałbym się po prostu pomylić – stwierdził zasmucony i przez cały dzień unikał kontaktu z partnerką.

W końcu jednak musiało dojść do konfrontacji. Konrad zrelacjonował Oliwii treść rozmów z pozostałymi mieszkańcami willi. Wyspiarka była zszokowana i zasmucona faktem, że islanderki obgadują ją za plecami. Pod wpływem emocji popłakała się, lecz kilka chwil później smutek zamienił się w złość - Zrobisz co uważasz, ja nie zamierzam się płaszczyć – stwierdziła dziewczyna.

Tymczasem w drugiej części willi trwała prawdziwa impreza - Islanderzy urządzili kurs tańca. Zabawę rozpoczęli od nauki bachaty przez Jurka, później był czas na góralski taniec Kuby i legendarny już king-kong-dance w wykonaniu Piotra. Po wieczornych rozrywkach uczestnicy dostali wiadomość – czas na głosowanie i decyzję która z par spędzi noc w kryjówce. Głosy były podzielone, jednak finalnie odrobinę intymności zyskali Ola i Piotr! Przed nimi gorący czas we dwoje. Konrad miał dosyć emocji tego dnia i spędził samotną noc na kanapie...

