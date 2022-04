"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 30. Włodek zostawił Laurę i ponownie wrócił do Ani! Telenowela dalej trwa

Za nami 30. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Włodek zostawił Laurę i ponownie wrócił do Ani! Jurek ma żal do Ani! No po prostu telenowela dalej trwa! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 30. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Willa wciąż tętni intensywnym życiem, a Islanderzy nie ustają w wysiłkach w znalezieniu drugiej połówki. Aktualny układ par chyba nie oddaje rzeczywistej mapy uczuć, więc szykuje się ciekawe kolejne przeparowanie. Relacja Laury i Włodka nie układa się najlepiej, nie doszli do porozumienia po spięciu przy okazji ostatniej eliminacji i nadal oddalają się od siebie do tego stopnia, że Laura zwierzyła się Jurkowi, że sobie odpuszcza. Włodek z pewnością nie zostanie sam, bo ponownie zbliża się do niego Ania, dla której Jurek – aktualny partner, jest za mało męski. Jej rozmowa z Włodkiem była próbą wybadania, czy mogą do siebie wrócić...

Z okazywaniem uczuć niemal żadnych problemów nie ma Josie, dla której Kuba jest tym jedynym. Jedno, czego czasami brakuje dziewczynie, to zasób polskich słów, ale od czego wsparcie przyjaciół! Wyspiarka wymyśliła, że napisze dla swojego Górala wiersz i zaangażowała w jego przygotowanie Olę i Patrycję. Swój wkład mieli też panowie: Piotr, Jurek i Włodek. Przemyślny plan powiódł się, a wiersz, odczytany podczas randki, kompletnie zaskoczonemu Kubie, zrobił na nim wrażenie! Josie powiedziała, że chętnie zobaczyłaby góry i Morskie Oko, a Góral wypalił wzruszony, że chętnie by ich natychmiast spakował i zabrał ją do domu! Islanderka jeszcze raz mogła się wykazać: ona i Kuba mieli wytypować parę, która spędzi noc w kryjówce. Góral, dotrzymując wcześniejszych ustaleń, oddał jej prawo decyzji. Josie nie wahała się ani chwili i z uśmiechem oznajmiła, że to ona z Kubą zostają tej nocy sam na sam! Romantyczna noc w Kryjówce musiała była bardzo udana, bo oboje nie szczędzili sobie czułości.

Konrad i Oliwia wyeliminowani z programu! Uczestnicy pozbyli się największych konkurentów?Zobacz więcej

Również Patrycja i Mikołaj mieli chwilę dla siebie, co prawda nie w Kryjówce, lecz na randce, ale oboje wyglądali na bardzo zadowolonych...Włodek zaprosił Laurę na rozmowę i wprost oznajmił swojej partnerce, że nie potrafi się do niej zbliżyć - odrzuca mnie twoje bycie sobą - powiedział. Taka opinia faceta na jej temat to oczywisty koniec znajomości. W tym samym czasie, podczas rozmowy Ani i Jurka, doszło również do rozstania…Ania nie mogła nawet spojrzeć w oczy Jurkowi... Chciałam bardzo to poczuć, ale nie jestem w stanie tego odpalić w sobie - powiedziała. Chłopak miał do niej żal, że nie dała im szansy, poczuł się oszukany. Mocno się zdenerwował i nie przyjął przeprosin dziewczyny! a najbliższą noc spędził sam na kanapie. W kolejnym dniu Islanderów czekała zabawa w cios poniżej pasa - zgadywanie, kogo mogą dotyczyć komentarze internautów. Dla odciętych od świata Wyspiątek to była szansa na poznanie opinii widzów na ich temat. "Łobuz kocha najbardziej, daje najlepsze teksty. Mimo, że babiarz to w ogóle nie irytuje" - większość mieszkańców Wyspy obstawiała, że chodzi o Włodka, tymczasem okazało się, że to opinia o... Kubie! Konkurencję wygrali Patrycja i Mikołaj.

Beztroska zabawa skończyła się zaproszeniem do Kręgu Ognia. Widok Karoliny Gilon oznaczał, że Wyspiątka czekała kolejna trudna decyzja, tym razem chodziło o przeparowanie, a wybór należał do panów. Zaskoczeń właściwie nie było, bo Mikołaj pozostał z Patrycją, Włodek „do 3 razy sztuka” wrócił do Ani, Piotr nadal buduje związek z Olą, Kuba nawet przez moment nie pomyślałby o nikim innym niż Josie. Pozostawiony przez Anię Jurek wybrał Laurę, zaznaczając, że naprawdę chce ją bliżej poznać, docenił też, że dostał od niej dużo wsparcia. Formalności dopełnił też Jakub potwierdzając, że Sandra niezmiennie jest jego faworytką. Na koniec widzowie otrzymali szansę wskazania mieszkańca, który ich zdaniem nie zasługuje na wejście do finału.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl