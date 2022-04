"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 31. Jakub i Sandra bliscy rozstania! Patrycja i Mikołaj wylądowali w kryjówce. Finał coraz bliżej!

Za nami 31. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5". Jakub i Sandra bliscy rozstania! Patrycja i Mikołaj wylądowali w kryjówce. Finał coraz bliżej! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 31. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Po emocjach dnia i zaskakującym przeparowaniu czas na relaks podczas domówki. Islanderzy losowali karty z pikantnymi pytaniami i udzielali odpowiedzi, dzieląc się z partnerami swoimi erotycznymi preferencjami...Później Patrycja z Mikołajem doczekali się nagrody za wygraną w zabawie "ciosy poniżej pasa". Czekała na nich noc tylko we dwoje w kryjówce. Jak zwykle w tym miejscu nie zabrakło szczerych rozmów i namiętnych pocałunków... Było też konkretne postanowienie na przyszłość: oboje chcą kontynuować znajomość po programie!

Tymczasem w willi Laura i Jurek nie mogli się od siebie oderwać... Para wydaje się być zadowolona z wyników przeparowania i tego, że Ania i Włodek wrócili do siebie – Mi się wydaje, że my pasujemy do siebie dużo bardziej – stwierdziła Wyspiarka. Za to w najspokojniejszej parze na wyspie początek kłopotów. Jakub i Sandra nie idą do przodu. Chłopak twierdzi, że jest między nimi bariera, której nie jest w stanie pokonać przez to, że Sandra jest zamknięta w sobie. Wyspiarka w rozmowie z koleżankami stwierdziła zaś, że przeszkadza jej brak konkretów ze strony partnera oraz to, że jest zbyt spokojny. Tego samego zdania były pozostałe dziewczyny. Włodek, Piotrek i Kuba zauważyli, że od pewnego czasu Sandra przygasła i widać, że nie dogaduje się z Jakubem.

Włodek zostawił Laurę i ponownie wrócił do Ani! Telenowela dalej trwaZobacz więcej

Rozmyślania i rozmowy przerwał SMS – czas na urządzanie wspólnego gniazdka! Pary sprawdziły czy mają podobny gust, a ich pragnienia się uzupełniają. Islanderzy przygotowali mood boardy przestrzeni w której chcieliby zamieszkać. Najbardziej zgodni okazali się Ania i Włodek, którzy w nagrodę poszli na romantyczną randkę. Rozmawiali o swoich rozstaniach i powrotach i wznieśli toast za nowy początek ich relacji. Czy tym razem się uda?

Na randce byli również Ola i Piotrek. Wyspiarz nie tylko oczarował dziewczynę przygotowaniem wymyślnych drinków, ale także szczerą rozmową. Spotkanie zakończyło się namiętnym pocałunkiem. Jakub i Sandra zdobyli się na poważną rozmowę, najpierw jedną... a później drugą, jednak nadal nie byli w stanie pokonać dzielących ich różnic – Uważam, że mamy dwa zupełnie inne charaktery – stwierdziła Wyspiarka. Mimo to Jakub uważa, że mogliby stworzyć świetną parę. Dziewczyna jest innego zdania – przyznała, że wręcz irytuje ją opanowanie chłopaka, a atmosfera między nimi jest sztywna. Czy to oznacza koniec ich związku?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl