"Love Island. Wyspa miłości 5" odcinek 32. Ania i Włodek oraz Laura i Jurek odpadli z programu! Patrycja i Mikołaj na gorącej randce!

32. odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości 5" za nami. Ania i Włodek oraz Laura i Jurek odpadli z programu! Patrycja i Mikołaj na randce! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 32. odcinku "Love Island. Wyspa miłości 5".

Jakub podzielił się z Anią wrażeniami z randki z Sandrą. - Ustaliliśmy, że to dalej nie pójdzie – powiedział Wyspiarz, przyznając, że pozostanie im tylko zwykła znajomość. Chemia w tej parze całkowicie się wyczerpała, nawet niewinne stwierdzenie chłopaka - idziemy myć ząbki - sprowokowało Sandrę do westchnienia i komentarza - jak do dziecka... no widzisz, potwierdzasz, utwierdzasz. Jednak, gdy już ustalili, że łączy ich tylko przyjaźń, napięcie opadło i oboje poczuli się lepiej.

W parze Josie i Kuby słodko… nawet śniadaniowy omlet, przygotowywany przez Josie dla Górala, został niechcąco posłodzony… Przy okazji kanapowych czułości Wyspiarka stwierdziła, że jedzie do Zakopanego i chce dostać kurę na smyczy. Ola i Piotr otrzymali przystawkę do śniadania – sms z zaproszeniem na randkę. Rowerowa wyprawa nadmorską promenadą zakończyła się piknikiem na trawie. To był strzał w dziesiątkę, Ola powiedziała, że uwielbia jeździć na rowerze, a Mikołaj czule ją całował. Islander zapytał, czy myślała o tym, żeby być jego dziewczyną, ona powiedziała, że nie może się doczekać wspólnego bycia po programie!

Definicja cudownego początku dnia wg Patrycji: śniadanko przygotowane przez Mikołaja, kawka, a potem przytulanie na kanapie – w tej parze również uczucia kwitną! Reszta dnia też okazała się dla tej pary niezła - randka w górach, gdzie Islanderka usłyszała wiele miłych słów. - Podoba mi się twój charakter, podoba mi się, że jesteś taka niezależna, no i wizualnie jesteś moim ideałem – powiedział Mikołaj, dziewczyna odpowiedziała - nie bez powodu wzięłam cię z Casa Amor, ponieważ wiem, że z tobą może mi wyjść. Po powrocie czujne Wyspiarki od razu zauważyły, że z ust Patrycji zniknęła szminka…

Laura spędziła miłe chwile z Jurkiem w jacuzzi, chłopak nie szczędził jej komplementów - Jak ty mi powiesz dziesięć razy, że źle się widzisz, to ja ci powiem czterdzieści razy, że widzisz się idealnie - takie słowa musiały na niej zrobić wrażenie. Widać, że coraz lepiej się dogadują i świetnie im ze sobą razem. Jednak przed wieczorną imprezą dziewczyna była wyraźnie spięta i unikała odpowiedzi na pytanie dlaczego jest poważna. Krótka rozmowa z Sandrą wyjaśniła wszystko. Dziewczynie nie podoba się, że Jurek przytula się i pozuje z innymi Wyspiarkami. - Ja jestem taka terytorialna i zaczęłam się czuć trochę zazdrosna – powiedziała Laura.

Wieczorna impreza zaczęła się od sesji zdjęciowej Wyspiątek. Dobra zabawa została nagle przerwana przez Karolinę Gilon! Jej słowa - może ja wam zrobię ostatnie zdjęcie w tym składzie? - mogły oznaczać tylko jedno: eliminację! Tym razem to widzowie zdecydowali w głosowaniu, kto nie zasługuje na finał. Zgromadzeni w Kręgu Ognia mieszkańcy willi z napięciem słuchali Karoliny. Na początek Ola i Piotrek oraz Josie i Jakub dowiedzieli się, że są bezpieczni. Przyszła kolej na Laurę i Jurka oraz Anię z Włodkiem – usłyszeli, że mają 30 minut na opuszczenie Wyspy! To oznaczało, że bezpieczni są również Patrycja i Mikołaj oraz Sandra i Jakub.

Islanderzy byli zszokowani sytuacją i odejściem aż dwóch par. Najmocniej przeżywali eliminację Josie i Kuba, którzy bardzo zżyli się szczególnie z Anią i Włodkiem. Znaleźli w willi wzruszające słowa pożegnania napisane w garderobie. Padły deklaracje o zorganizowaniu spotkania po programie... Wyspiątka powoli będą się oswajać z odejściem przyjaciół, jeszcze nie wiedzą tego, co już wiedzą widzowie, że wielkimi krokami zbliża się kolejna eliminacja, która wyłoni skład finału!

