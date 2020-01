"love Island. Wyspa miłości". Kryzys w związku Franka i Marietty? Para jeszcze jest razem?

Franek i Marietta z "Love Island. Wyspa miłości" do tej pory byli praktycznie nierozłączni. Wspólne sesje fotograficzne, kolejne wyjazdy, program na platformie IPLA, ale czy to już koniec? Fani pary mają ogromne obawy!

Wszystko przez to, że Franek i Marietta przestali dodawać wspólne zdjęcia! Do tego Franek pod koniec roku obchodził urodziny, na których - według plotek - nie było Marietty, natomiast dziewczyna na koniec roku opublikowała wpis, który może sugerować zakończenie związku z Frankiem!

2019 był dla mnie zdecydowanie przełomowym rokiem. Po ciągłych rozjazdach stwierdziłam,że czas znaleźć w miarę stałą pracę i tak przez 6msc w największe mrozy i upały ciągnęłam ze sobą walizkę z akcesoriami pewnej marki tytoniowej 😅 Szybko zorientowałam się,że w moim życiu pojawiło się za dużo rutyny. Także spakowałam większa torbę i pojechałam pracować z moimi przyjaciółkami do Grecji. Niestety nie było tak kolorowo jak miało być i po miesiącu wróciłam do Polski 🙈 Wysiadając z autokaru dostałam telefon,ze dostałam się do @loveislandwyspamilosci ❤️ I to była największa przygoda! zakochałam się Jak to w życiu bywa... Ten rok dawał i zabierał był słodki i gorzki pełen uśmiechu i łez Przynosił radość i ból... Był trochę słony i trochę kwaśny Ale zostawił po sobie fantastyczne wspomnienia. A teraz trzeba po prostu iść przed siebie i zadbać o siebie. Dziękuję wszystkim,których spotkałam na swojej ścieżce ❤️ Życzę Wam,aby ten rok był dla Was spełnieniem marzeń! Uwielbiam Was buziaki!❤️