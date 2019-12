"Love Island. Wyspa miłości". Maciek publicznie przeprasza Oliwię! To koniec medialnej kłótni?

Jakiś czas temu Maciek twierdził, że jego partnerka z "Love Island" ma sponsora! Uczestnik programu dopiero teraz przeprosił ją i zakończył tę kłótnię. Czy to już koniec ich medialnych przepychanek?

Oliwia i Maciek z "Love Island. Wyspa miłości" to para, która budzi dużo emocji. Uczestnicy programu jeszcze podczas trwania show ciągle kłócili się i godzili, a po powrocie do kraju sytuacja się nie zmieniła. Tylko że Maciek jakiś czas temu poszedł krok dalej i oskarżył byłą wyspiarkę o to, że ma sponsora!

Ona oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła, ale niesmak pozostał. Teraz wygląda na to, że emocje już opadły i Maciek zdecydował się wyjaśnić sytuację i publicznie przeprosić byłą ukochaną oraz wszystkich, którzy byli świadkami jego złości.

Czasu nie cofnę, ale przeprosiłem, że dałem się zmanipulować Arturowi. On jest w niej dalej zakochany i chciał nam namieszać. Wiedział, jak to się skończy i myślał, że Oli wróci wtedy do UK. Fakt faktem, Oli też nie o wszystkim mi powiedziała, ale źródłem całego zamieszania był odrzucony, zakochany Artur. Was też przepraszam za to kino na Insta. Klasa - kiedy masz dużo do powiedzenia, a wolisz milczeć. Przyznaję, trochę jej zabrakło - przyznał na Instagramie.

Czy to już koniec ich kłótni?

