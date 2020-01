"Love Island. Wyspa miłości". Marietta Fiedor znowu jest singielką! Dlaczego rozstała się z Frankiem?

O problemach w związku Marietty i Franka z programu "Love Island. Wyspa miłości" mówiło się już od jakiegoś czasu. Co prawda para próbowała nieudolnie maskować problemy i wspólnymi zdjęciami robili dobrą minę do złej gry, ale w końcu ktoś musiał powiedzieć dość. Wszak już na premierze filmu "Psy 3. W imię zasad" Marietta pojawiła się bez Franka, jedynie w towarzystwie Sylwii i Mikołaja.

Marietta Fiedor za pośrednictwem swojego Insta Story powiedziała, że postanowiła zakończyć swoją relację z Frankiem. Celebrytka powiedziała:

Jako osoba publiczna, wiadomo, z czego znana, z udziału w programie "Love Island", jestem troszkę nawet zobowiązana powiedzieć wam po prostu, że podjęłam decyzję o zakończeniu relacji z Frankiem. Jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, co się zadziało między nami. Nie mam zamiaru, jako dojrzała kobieta, bawić się w jakieś przepychanki internetowe, komentowanie. Powiedzcie mi, po co to wszystko? Ja słowa na Franka nie powiem żadnego złego i to jest sprawa tylko i wyłącznie między nami. Więc proszę, uszanujcie tylko jedną rzecz, nie piszcie bzdur.