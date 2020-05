"Love Island. Wyspa miłości". Monika i Paweł już się rozstali? Fani wyspiarzy mają na to dowody

Kwarantanna coraz bardziej daje się we znaki parom z programu "Love Island. Wyspa miłości". Nie tak dawno informowaliśmy o kryzysie w związku Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka, którzy zdecydowali się na terapię dla par. Teraz niepokojące wieści docierają do nas w sprawie Moniki Kozakiewicz i Pawła Tyburskiego. Fani wyspiarzy sugerują, że ci już się rozstali!

Monika Kozakiewicz i Paweł Tyburski to uczestnicy 1. edycji "Love Island. Wyspa miłości", którzy znaleźli miłość w programie. Choć niewielu początkowo wierzyło w szczerość ich uczuć, to właśnie im — jako jednym z nielicznych — udało się stworzyć zgrany duet w życiu prywatnym.

Ostatnio zaczęły jednak docierać do nas niepokojące informacje w sprawie Moniki Kozakiewicz i Pawła Tyburskiego. Brak wspólnych zdjęć i nagrań pary w mediach społecznościowych sprawił, że fani wyspiarzy zaczęli węszyć w ich związku kryzys.

Co się dzieje z Pawłem? Ma usunięty instagram i u Ciebie tez go nie widać... — to jeden z komentarzy na profilu Moniki na Instagramie, który pozostał bez odpowiedzi.

Monika i Paweł milczą na razie w tej kwestii jak zaklęci, ale internauci znaleźli już dowód na to, że wyspiarze nie są już razem.

Paweł zmienił status związku na WOLNY — zauważył jeden z internautów.

Wygląda na to, że kwarantanna coraz bardziej daje się we znaki parom z programu "Love Island. Wyspa miłości". Czy Monika i Paweł rzeczywiście się rozstali? To pytanie pozostaje na razie jednak bez odpowiedzi.