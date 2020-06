"Love Island. Wyspa miłości" sezon 2. Ruszyły castingi do nowej edycji! Premiera jesienią 2021 w Polsacie!

Ruszyły castingi do nowej edycji "Love Island. Wyspa miłości"! Telewizyjna premiera w Polsacie zaplanowana jest na jesień 2021. Kto może się zgłosić do najgorętszego reality show Polsatu?

Już wkrótce 2. edycja programu "Love Island. Wyspa miłości"! Polsat właśnie ogłosił start castingów, na które zgłosić się mogą singielki i single w wieku od 18 do 35 lat, którzy pragną "przeżyć przygodę życia oraz zawalczyć o miłość i sławę". Wcześniej należy wypełnić ankietę na stronie www.polsat.pl/casting/love-island.

Każdy odcinek pierwszej edycji randkowego reality show Polsatu oglądało niemal 700 tysięcy widzów, a 260 tysięcy osób korzystających z aplikacji z ekskluzywnymi materiałami miało realny wpływ na wydarzenia. Wielu fanów na bieżąco komentowało wydarzenia rozgrywające się w hiszpańskiej willi.

Zwycięzcami premierowego sezonu zostali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Wygrana zaowocowała nie tylko gorącym uczuciem, ale także udziałem w najnowszej edycji "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Z kolei inna uczestniczka, Marietta, powróciła do śpiewania po długiej przerwie i nagrała swój pierwszy profesjonalny singiel oraz teledysk. Program prowadziła Karolina Gilon, która pojawi się także w 2. edycji. Producentem wykonawczym "Love Island. Wyspa miłości" jest Jake Vision.

